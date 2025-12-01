Advertisement

لبنان

بالصور… البابا يبارك ويصافح المؤمنين في عنايا

Lebanon 24
01-12-2025 | 03:49
بعد وصوله وتلاوة الصلاة في دير مار مارونضريح القديس شربل، قام البابا لاوون الرابع عشر بجولة داخل أرجاء الدير، حيث كان يحيي ويبارك ويصافح المؤمنين المتجمهرين في مختلف زواياه لنيل البركة والسلام.
البابا لاوون الرابع عشر

دير مار مارون

القديس شربل

الرابع عشر

مار مارون

لاوون

بابا

ضريح

