بعد زيارته عنايا.. منشور لافت للبابا لاوون الرابع عشر

نود في هذا اليوم أن نوكل احتياجات الكنيسة ولبنان والعالم إلى شفاعة القديس شربل. للكنيسة نطلب الوحدة. وللعالم نطلب السلام، لاسيما من أجل لبنان ومن أجل المشرق. لا سلام بدون ارتداد القلوب. ليساعدنا القديس شربل على التوجه إلى الله طالبين منه هبة الارتداد. #الزيارة الرسولية
— البابا لاون الرابع عشر (@Pontifex_ar) December 1, 2025
