لبنان

بعد زيارته عنايا.. منشور لافت للبابا لاوون الرابع عشر

Lebanon 24
01-12-2025 | 04:06
A-
A+
Doc-P-1449264-639001842247058041.jpeg
Doc-P-1449264-639001842247058041.jpeg photos 0
 بعد زيارته دير مار مارون-ضريح القديس شربل، نشر البابا لاوون الرابع عشر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نود في هذا اليوم أن نوكل احتياجات الكنيسة ولبنان والعالم إلى شفاعة القديس شربل. للكنيسة نطلب الوحدة. وللعالم نطلب السلام، لاسيما من أجل لبنان ومن أجل المشرق. لا سلام بدون ارتداد القلوب. ليساعدنا القديس شربل على التوجه إلى الله طالبين منه هبة الارتداد". 
