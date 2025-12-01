Advertisement

لبنان

مباركًا الحاضرين ومستمعًا لشهاداتهم.. البابا لاوون الرابع عشر من سيدة لبنان – حريصا: بالرحمة ننتصر (صور)

01-12-2025 | 05:39
Doc-P-1449290-639001866621100984.jpeg
أكّد البابا لاوون الرابع عشر من مزار سيدة لبنان في حريصا أن "المحبة يجب أن تكون في العالم عميقة وصامدة صمود الأرز".

ووصل البابا عند الساعة 11:45 إلى المزار، حيث كان في استقباله رئيس الجمهورية جوزيف عون والسيدة الأولى نعمت عون.

وعند وصوله، حيّا البابا المؤمنين المتجمعين في المزار، وجال بينهم مباركًا ومصافحًا الحاضرين.

كلمة البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان

وألقى البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان كلمته من المزار، قائلاً: "اليوم كل لبنان عاش لحظة نعمة، وزيارتكم شعلة مضيئة للحياة".

وأشار ميناسيان إلى أنّ "لقاء كافة التقاليد يتحوّل إلى غنى وعلامة نعمة مختلفة ومتعددة الأوصاف على الأرض"، مؤكداً أن "الشعب اللبناني واجه تحديات تركت جراحاً في قلبه وجسده ونفسه، ومع ذلك نحن هنا وسنواصل مسيرتنا".

وأضاف: "نحن أبناء هذه الأرض الشهيدة نوكل إلى شفاعتها لبنان وكل الشرق الأوسط، ونطلب السلام الحقيقي".

وختم بالقول: "حضوركم، أيها الأب القديس، يذكرنا أن الله والكنيسة معنا".

شهادات رهبان وراهبات وآباء

واستمع البابا لاوون الرابع عشر إلى شهادات مجموعة من الرهبان والراهبات والآباء حول رعاياهم في المناطق الطرفية، من بينهم: الأب يوحنا فؤاد فهد، لورين كابوبريس وهي عاملة فلبينية أُجبرت على ترك منزلها والعمل في لبنان لكنها لم تمنعها الظروف من التطوّع ومساعدة الآخرين، والأب شربل فياض.

كلمة البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان – حريصا

بدوره، خاطب البابا المؤمنين بالعربية قائلاً: "سلام المسيح".

وأضاف: "بفرح كبير أتيت إلى هنا"، وتابع: "الشهادات التي سمعناها تظهر أنّ هناك من يسمعها ويجيب عليها".

تابع البابا لاوون الرابع عشر: "صبر مريم العذراء يعطينا القوة والأمل والعمل على الرغم من أصوات الحروب". 

واعتبر أنّه "إذا أردنا بناء السلام فلنتوجه الى السماء من دون خوف مما سيحصل ولنعطِ من دون توقف"، مشيرا غلى ان "الحب الكبير ينطلق من الجذور المتشبثة بالارض كالارز". 

أكمل: "افكر بالمسؤولية التي علينا جميعا تجاه الناس ومن المهم اليوم التمعن في الحاضر". 

تابع: "يجب تحويل الألم إلى أمل عبر المحبة مع تكريس الوحدة والتغلب على الانقسام"، مشددا على انّ "المحبة يجب أن تكون في العالم عميقة وصامدة صمود الأرز". 

ختم:"بالرحمة ننتصر والشباب مسؤوليتنا، والوردة الذهبية التي ساسلمها اليوم تحمل رائحة المسيح". 

للاطلاع على الكلمة الكاملة للبابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان- حريصا، اضغط هنا. 

