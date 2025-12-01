Advertisement

لبنان

اللواء شقير التقى مساعد الامين العام للامم المتحدة

Lebanon 24
01-12-2025 | 04:52
استقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير في مكتبه صباح اليوم، مساعد الامين العام للأمم المتحدة للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في إدارتي الشؤون السياسية وبناء السلام وعمليات السلام خالد خياري وبحث معه الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
آسيا والمحيط الهادئ

المدير العام للأمن

الشؤون السياسية

المحيط الهادئ

المدير العام

بناء السلام

خالد خياري

صباح اليوم

