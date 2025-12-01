البطريرك ميناسيان للبابا من حريصا: زيارتكم اليوم شعلة مضيئة للحياة

اعتبر البطريرك روفائيل الحادي والعشرون من مزار سيدة – ، خلال كلمة ألقاها أمام أن كل لبنان اليوم عاش لحظة نعمة.

وأضاف متوجها للبابا: زيارتكم اليوم شعلة مضيئة للحياة. وأضاف متوجها للبابا: زيارتكم اليوم شعلة مضيئة للحياة.

واشار إلى أن "لقاء كافة التقاليد تتحوّل الى غنى وعلامة نعمة مختلفة متعددة الاوصاف على الارض".



وقال:" الشعب اللبناني واجه تحديات تركت جراحاً في قلبه وجسده ونفسه ونحن على الرغم من كل شيء هنا وسنتابع مسيرتنا".

تابع:" نحن ابناء هذه الارض الشهيدة نوكل الى شفاعتها لبنان وكل الشرق الاوسط ونطلب السلام الحقيقي اليها".