Advertisement

لبنان

البطريرك ميناسيان للبابا من حريصا: زيارتكم اليوم شعلة مضيئة للحياة

Lebanon 24
01-12-2025 | 05:06
A-
A+
Doc-P-1449306-639001880318520950.png
Doc-P-1449306-639001880318520950.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان من مزار سيدة لبنانحريصا، خلال كلمة ألقاها أمام البابا لاوون الرابع عشر أن كل لبنان اليوم عاش لحظة نعمة.
Advertisement
وأضاف متوجها للبابا: زيارتكم اليوم شعلة مضيئة للحياة.
واشار إلى أن "لقاء كافة التقاليد تتحوّل الى غنى وعلامة نعمة مختلفة متعددة الاوصاف على الارض".

وقال:" الشعب اللبناني واجه تحديات تركت جراحاً في قلبه وجسده ونفسه ونحن على الرغم من كل شيء هنا وسنتابع مسيرتنا".
تابع:" نحن ابناء هذه الارض الشهيدة نوكل الى شفاعتها لبنان وكل الشرق الاوسط ونطلب السلام الحقيقي اليها".
ختم:" حضوركم ايها الاب القديس يذكرنا ان الله والكنيسة معنا".
مواضيع ذات صلة
البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان: زيارتكم اليوم شعلة مضيئة للحياة
lebanon 24
01/12/2025 14:37:17 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان من مزار سيدة لبنان – حريصا: اليوم كل لبنان عاش لحظة نعمة
lebanon 24
01/12/2025 14:37:17 Lebanon 24 Lebanon 24
التصفيق يعلو داخل مزار سيدة لبنان في حريصا استقبالا للبابا
lebanon 24
01/12/2025 14:37:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية من بكركي: البطريرك حريص على ممارسة المغتربين حقهم الانتخابي
lebanon 24
01/12/2025 14:37:17 Lebanon 24 Lebanon 24

البابا لاوون الرابع عشر

الرابع عشر

الكنيست

رنا ❗️

بيدروس

لبنان

كنيسة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:13 | 2025-12-01
07:11 | 2025-12-01
07:07 | 2025-12-01
07:00 | 2025-12-01
06:59 | 2025-12-01
06:51 | 2025-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24