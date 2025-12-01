سلامة استقبل خياري… وبحث في دور الأمم المتحدة وتطبيق القرار 1701

استقبل ، للأمم المتحدة لشؤون وآسيا والمحيط الهادئ في إدارة وعمليات السلام خالد خياري.

Advertisement

وجرى خلال البحث سبل تطبيق حقيقي للقرارات الدولية لاسيما القرار 1701 والدور المتوقع للأمم المتحدة ان تلعبه في خلال المقبل من الزمن.