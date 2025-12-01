Advertisement

لبنان

سلامة استقبل خياري… وبحث في دور الأمم المتحدة وتطبيق القرار 1701

Lebanon 24
01-12-2025 | 05:17
Doc-P-1449314-639001886608703842.png
استقبل وزير الثقافة غسان سلامة، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في إدارة الشؤون السياسية وعمليات السلام خالد خياري.
وجرى خلال البحث سبل تطبيق حقيقي للقرارات الدولية لاسيما القرار 1701 والدور المتوقع  للأمم المتحدة ان تلعبه في لبنان خلال المقبل من الزمن.

