Advertisement

لبنان

باسيل: زيارة البابا المتجددة للبنان تحمل الأمل والفرح للبنانيين

Lebanon 24
01-12-2025 | 06:11
A-
A+
Doc-P-1449346-639001918321962226.webp
Doc-P-1449346-639001918321962226.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، اليوم الاثنين، أنّ "زيارة البابا المتجددة للبنان تحمل الأمل والفرح للبنانيين، لأنه يأتي إلى وطن الرسالة والعيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين، وهي رسالة يجب أن تنتشر إلى العالم أجمع، فالمسيحية أساسًا رسالة سلام ومحبة".
Advertisement
 
وأضاف باسيل في حديث لـ "الجديد": "نحن لا نطلب إلا السلام في ما بيننا ومع محيطنا، والمحبة لبعضنا البعض، فهذا هو مفهومنا لديننا، ومن خلاله نرى لبنان الذي يواجه مخاطر كبيرة".


وقال باسيل: "جميعنا ننتظر زيارة البابا، لكننا نخشى ما قد يليها، ولذلك رفعنا إليه مذكرة عددنا فيها هذه المخاطر، لأنها لا تطال المسيحيين وحدهم، بل جميع اللبنانيين، كونها تهديدات وجودية تمسّ أمن الوطن والمواطنين وسلامتهم وأرضهم وحدودهم وثرواتهم".


وأضاف: "لا نريد للبنان أن يُختزل بالجدران على حدوده أو بـ"الخنادق" داخله، بل نريده مساحة مفتوحة وساحة حوار لأبنائه، ومنفتحًا على محيطه. نطمح إلى السلام بهذا المفهوم، وإلى عيش الازدهار والاستقرار الذي نصدّره إلى الخارج، لا أن نتلقى من الخارج الضربات والعنف بأشكاله المختلفة".


وختم: "آمل أن تكون مرحلة ما بعد الزيارة استمرارًا للسعي نحو حوار حقيقي، و"صلح" حقيقي، و"سلام" يتوَّج بالمحبة".
مواضيع ذات صلة
فرام يرحّب بالبابا لاوون: زيارة تحمل رجاءً متجدّدًا للبنان
lebanon 24
01/12/2025 14:38:13 Lebanon 24 Lebanon 24
"حركة لبنان الشباب" تشكر البابا: زيارة تحمل رجاء للبنان
lebanon 24
01/12/2025 14:38:13 Lebanon 24 Lebanon 24
اختتام زيارة ألغرين: شراكة بريطانية – لبنانية متجددة من أجل أمن الحدود
lebanon 24
01/12/2025 14:38:13 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران حداد: زيارة البابا للبنان رسالة سلام شاملة ونداء لوحدة اللبنانيين
lebanon 24
01/12/2025 14:38:13 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

التيار الوطني

جبران باسيل

المسيحيين

المسيحية

المسلمين

مسيحية

التيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:13 | 2025-12-01
07:11 | 2025-12-01
07:07 | 2025-12-01
07:00 | 2025-12-01
06:59 | 2025-12-01
06:51 | 2025-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24