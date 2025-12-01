جنبلاط يعلّق على مواقف البابا: الحوار واجب وطني ودعوة لرفض التقوقع

كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي عبر حسابه على منصة "إكس": "ان إشارة البابا إلى ضرورة التعالي عن الخاصة او الجماعية وان الحوار واجب وطني في كل لحظة وفي كل يوم افضل رسالة إلى دعاة التقوقع او الفدرالية او هواة التبشير بالحروب البابا".

Advertisement