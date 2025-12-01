Advertisement

لبنان

جنبلاط يعلّق على مواقف البابا: الحوار واجب وطني ودعوة لرفض التقوقع

Lebanon 24
01-12-2025 | 06:12
A-
A+
Doc-P-1449347-639001919588566455.jpg
Doc-P-1449347-639001919588566455.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على منصة "إكس": "ان إشارة البابا إلى ضرورة التعالي عن الجراح الخاصة او الجماعية وان الحوار واجب وطني في كل لحظة وفي كل يوم افضل رسالة إلى دعاة التقوقع او الفدرالية او هواة التبشير بالحروب البابا".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المبعوث الخاص لبوتين: الحوار الروسي الأميركي حيوي للعالم ويجب تفهم موقف موسكو واحترام مصالحها الوطنية
lebanon 24
01/12/2025 14:38:20 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة "الحوار الوطني في جبيل" تستعد لزيارة البابا إلى لبنان
lebanon 24
01/12/2025 14:38:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مطارنة الروم الكاثوليك يدعون للحوار الوطني والسلام والاستحقاقات الدستورية
lebanon 24
01/12/2025 14:38:20 Lebanon 24 Lebanon 24
اليازا: سلامة المواطنين ليست تفصيلًا ثانويًا بل واجب وطني
lebanon 24
01/12/2025 14:38:20 Lebanon 24 Lebanon 24

وليد جنبلاط

وليد جنبلا

حزب التقدم

الجراح

وليد ج

بابا

رالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:13 | 2025-12-01
07:11 | 2025-12-01
07:07 | 2025-12-01
07:00 | 2025-12-01
06:59 | 2025-12-01
06:51 | 2025-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24