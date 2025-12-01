Advertisement

لبنان

القنصلية الفخرية النيبالية تتلقى رسالة شكر من قائد بعثة "اليونيفيل"

Lebanon 24
01-12-2025 | 06:21
A-
A+
Doc-P-1449350-639001922593308553.jpg
Doc-P-1449350-639001922593308553.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تلقت القنصلية الفخرية النيبالية في لبنان كتابًا رسميًا من قائد قوات "اليونيفيل" ورئيس البعثة اللواء ديوداتو أبانيارا، عبّر فيه عن تقديره للدور الذي أدّته الكتيبة النيبالية خلال فترة خدمتها في جنوب لبنان، موجّهًا الشكر للقنصلية على التعاون القائم معها.
Advertisement

وفي ردّه، أعرب القنصل العام محمد غزيل عن شكره لقيادة "اليونيفيل"، وأبلغ الجهات المعنية في نيبال بمضمون الكتاب، كما تواصل مع قائد الكتيبة النيبالية مثنيًا على جهودها ودورها في مهام حفظ السلام.

ويأتي هذا التبادل الرسمي في إطار التواصل البروتوكولي بين قيادة "اليونيفيل" والقنصلية، والتأكيد على استمرار التعاون بما يخدم مهام الأمن والاستقرار في جنوب لبنان.
مواضيع ذات صلة
بعثة من مجلس الأمن في لبنان للقاء الرؤساء والتجول جنوباً والاجتماع مع "اليونيفيل"
lebanon 24
01/12/2025 14:38:27 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط تلقى رسالة شكر من خادم الحرمين الشريفين
lebanon 24
01/12/2025 14:38:27 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد القطاع الشرقي في "اليونيفيل" عرض مع قائمقام حاصبيا الأوضاع الأمنية في الجنوب
lebanon 24
01/12/2025 14:38:27 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش تفقد جنوب الليطاني وتنسيق مع "اليونيفيل"
lebanon 24
01/12/2025 14:38:27 Lebanon 24 Lebanon 24

القنصلية الفخرية

ديوداتو أبانيارا

القنصل العام

قائد الكتيبة

جنوب لبنان

البروتوكول

محمد غزيل

بروتوكول

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:13 | 2025-12-01
07:11 | 2025-12-01
07:07 | 2025-12-01
07:00 | 2025-12-01
06:59 | 2025-12-01
06:51 | 2025-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24