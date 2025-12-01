القنصلية الفخرية النيبالية تتلقى رسالة شكر من قائد بعثة "اليونيفيل"

Advertisement

تلقت النيبالية في كتابًا رسميًا من قائد قوات "اليونيفيل" ورئيس البعثة اللواء ، عبّر فيه عن تقديره للدور الذي أدّته الكتيبة النيبالية خلال فترة خدمتها في ، موجّهًا الشكر للقنصلية على التعاون القائم معها.وفي ردّه، أعرب عن شكره لقيادة "اليونيفيل"، وأبلغ الجهات المعنية في نيبال بمضمون الكتاب، كما تواصل مع النيبالية مثنيًا على جهودها ودورها في مهام حفظ السلام.ويأتي هذا التبادل الرسمي في إطار التواصل البروتوكولي بين قيادة "اليونيفيل" والقنصلية، والتأكيد على استمرار التعاون بما يخدم مهام الأمن والاستقرار في جنوب لبنان.