لبنان
القنصلية الفخرية النيبالية تتلقى رسالة شكر من قائد بعثة "اليونيفيل"
Lebanon 24
01-12-2025
|
06:21
A-
A+
تلقت
القنصلية الفخرية
النيبالية في
لبنان
كتابًا رسميًا من قائد قوات "اليونيفيل" ورئيس البعثة اللواء
ديوداتو أبانيارا
، عبّر فيه عن تقديره للدور الذي أدّته الكتيبة النيبالية خلال فترة خدمتها في
جنوب لبنان
، موجّهًا الشكر للقنصلية على التعاون القائم معها.
وفي ردّه، أعرب
القنصل العام
محمد غزيل
عن شكره لقيادة "اليونيفيل"، وأبلغ الجهات المعنية في نيبال بمضمون الكتاب، كما تواصل مع
قائد الكتيبة
النيبالية مثنيًا على جهودها ودورها في مهام حفظ السلام.
ويأتي هذا التبادل الرسمي في إطار التواصل البروتوكولي بين قيادة "اليونيفيل" والقنصلية، والتأكيد على استمرار التعاون بما يخدم مهام الأمن والاستقرار في جنوب لبنان.
