لبنان

أكثر من 12 ألف مشارك وشبيبة من كل الطوائف تنتظر كلمة البابا في بكركي

Lebanon 24
01-12-2025 | 06:28
يستعد الصرح البطريركي في بكركي لاستقبال قداسة البابا لاوون الرابع عشر في السادسة إلا ربع من عصر اليوم، حيث سيلتقي شباب لبنان والعالم في باحة الصرح الخارجية، ضمن احتفال نظمه مكتب اللجنة الوطنية لراعوية الشبيبة بالتعاون مع مكتب راعوية الشبيبة في الدائرة البطريركية.
وقد سجّل أكثر من 12,800 مشارك حضورهم عبر منصة اللقاء، من مختلف الطوائف المسيحية، إضافة إلى ممثلين عن الطوائف الإسلامية ومجموعات مسكونية تتعاون مع مكتب راعوية الشبيبة. كما سيشارك أبناء رعايا الأبرشيات المارونية من الولايات المتحدة، أوروبا، كندا، أستراليا، أفريقيا، سوريا، العراق والأردن.

وأشار المشرف على مكتب راعوية الشبيبة في بكركي، الخوري جورج يرق، إلى أن أكثر من 1,500 متطوع من شباب الكنيسة سيعملون على تنظيم الحدث، بعد نحو ثلاثة أشهر من التحضير.

وأكد الوفد الفاتيكاني أن قداسة البابا ينتظر هذا اللقاء لتوجيه رسالة شاملة إلى شبيبة العالم، مع تخصيص كلمة مدتها 15 إلى 20 دقيقة. ويتميز اللقاء هذه المرة بتركيزه على الشبيبة اللبنانية تحديداً، بعد قراءة نحو 100 رسالة وأسئلة وصلته من الشباب قبل الإعلان عن زيارته.

ولأول مرة، سيستمع البابا إلى ثلاث شهادات حياة متعلقة بالمسيحية، الإسلام، والتعايش المشترك، كما سينقل الشباب معاناتهم وتطلعاتهم عبر مشهدية صامتة تعتمد على الحركات الإيمائية. كذلك ستشارك جوقة مسكونية من مختلف الكنائس في إضفاء طابع موسيقي على اللقاء، ما يجعله حدثاً فريداً ضمن زيارات البابوات إلى لبنان.
 
وانتشر قبل قليل فيديو لشبيبة البابا من داخل الصرح البطريركي في بكركي وهم يرنّمون بحماسة: "منحبك بابا لاوون، منحبك بابا لاوون، والبابا علينا غالي". ويعكس هذا المشهد الحماسة الكبيرة لدى الشباب قبل بدء اللقاء الرسمي مع قداسة البابا، مما يضفي جواً من الحيوية والفرح على الحدث.
 
