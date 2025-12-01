أكثر من 12 ألف مشارك وشبيبة من كل الطوائف تنتظر كلمة البابا في بكركي

Advertisement

يستعد الصرح البطريركي في بكركي لاستقبال قداسة البابا لاوون الرابع عشر في السادسة إلا ربع من عصر اليوم، حيث سيلتقي شباب والعالم في باحة الصرح الخارجية، ضمن احتفال نظمه مكتب اللجنة الوطنية لراعوية الشبيبة بالتعاون مع مكتب راعوية الشبيبة في الدائرة البطريركية.وقد سجّل أكثر من 12,800 مشارك حضورهم عبر منصة اللقاء، من مختلف الطوائف ، إضافة إلى ممثلين عن الطوائف الإسلامية ومجموعات مسكونية تتعاون مع مكتب راعوية الشبيبة. كما سيشارك أبناء رعايا الأبرشيات المارونية من ، ، كندا، أستراليا، أفريقيا، ، والأردن.وأشار المشرف على مكتب راعوية الشبيبة في بكركي، الخوري يرق، إلى أن أكثر من 1,500 متطوع من شباب الكنيسة سيعملون على تنظيم الحدث، بعد نحو ثلاثة أشهر من التحضير.وأكد الوفد الفاتيكاني أن قداسة البابا ينتظر هذا اللقاء لتوجيه رسالة شاملة إلى العالم، مع تخصيص كلمة مدتها 15 إلى 20 دقيقة. ويتميز اللقاء هذه المرة بتركيزه على الشبيبة تحديداً، بعد قراءة نحو 100 رسالة وأسئلة وصلته من الشباب قبل الإعلان عن زيارته.ولأول مرة، سيستمع البابا إلى ثلاث شهادات حياة متعلقة بالمسيحية، الإسلام، والتعايش المشترك، كما سينقل الشباب معاناتهم وتطلعاتهم عبر مشهدية صامتة تعتمد على الحركات الإيمائية. كذلك ستشارك جوقة مسكونية من مختلف الكنائس في إضفاء طابع موسيقي على اللقاء، ما يجعله حدثاً فريداً ضمن زيارات البابوات إلى لبنان.