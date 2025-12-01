Advertisement

لبنان

ساحة الشهداء تحتضن البابا لاوون في لقاء مسكوني وحواري بين الأديان

Lebanon 24
01-12-2025 | 06:47
تستضيف ساحة الشهداء في وسط بيروت، اليوم عند الرابعة بعد الظهر، اللقاء المسكوني والحواري بين الأديان الذي يجمع قداسة البابا لاوون الرابع عشر برؤساء الطوائف في لبنان وأكثر من 300 مدعو.
ويتضمن اللقاء ثماني كلمات لرؤساء الطوائف المسيحية والمسلمة، إضافة إلى عروض غنائية من منشدين ينتمون إلى جوقات "سيستاما بيروت ترنم" ودار الأيتام الإسلامية ومؤسسة الإمام الصدر.

ويُعقد الحدث في خيمة تم إنشاؤها خصيصًا لهذه المناسبة، تضم مسرحًا دائريًا يرمز إلى العائلة المتحدة. ويتضمن برنامج اللقاء كلمة ترحيبية لبطريرك السريان الكاثوليك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان، تلاوة للإنجيل وفق الطقس البيزنطي، ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم.

بعد ذلك، سيعرض وثائقي يسلط الضوء على شهادات حياة حول العيش المشترك والحوار بين الأديان، يتبعه إلقاء ثماني كلمات لرؤساء الطوائف، ثم كلمة قداسة البابا لاوون الرابع عشر، وختامًا سيغرس البابا شجرة زيتون في وسط الخيمة كرمز للسلام والوحدة.
