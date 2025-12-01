ساحة الشهداء تحتضن البابا لاوون في لقاء مسكوني وحواري بين الأديان

Advertisement

تستضيف ساحة في ، اليوم عند الرابعة بعد الظهر، اللقاء المسكوني والحواري بين الأديان الذي يجمع قداسة البابا لاوون الرابع عشر برؤساء الطوائف في وأكثر من 300 مدعو.ويتضمن اللقاء ثماني كلمات لرؤساء الطوائف والمسلمة، إضافة إلى عروض غنائية من منشدين ينتمون إلى جوقات "سيستاما ترنم" ودار الأيتام الإسلامية ومؤسسة الإمام .ويُعقد الحدث في خيمة تم إنشاؤها خصيصًا لهذه المناسبة، تضم مسرحًا دائريًا يرمز إلى العائلة المتحدة. ويتضمن برنامج اللقاء كلمة ترحيبية لبطريرك الكاثوليك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان، تلاوة للإنجيل وفق الطقس البيزنطي، ثم تلاوة لآيات من القرآن .بعد ذلك، سيعرض وثائقي يسلط الضوء على شهادات حياة حول العيش المشترك والحوار بين الأديان، يتبعه إلقاء ثماني كلمات لرؤساء الطوائف، ثم كلمة قداسة البابا لاوون الرابع عشر، وختامًا سيغرس البابا شجرة زيتون في وسط الخيمة كرمز للسلام والوحدة.