لبنان

في الشياح... العثور على طفلة حديثة الولادة مرمية

Lebanon 24
01-12-2025 | 10:51
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على طفلة حديثة الولادة، مرمية في منطقة الشياح.
لبنان 24

لبنان

