الجيش يواصل ملاحقة المطلوبين… وضبط مخدرات وأسلحة خلال مداهمات أمنية

صدر عن – البيان الآتي:يواصل الجيش ملاحقة المطلوبين ومروجي المخدرات والمخلين بالأمن في مختلف المناطق ، وفي هذا السياق أوقفت دورية من في منطقة صنين – ، المواطنَين (ب.ر.) و(ع.ر.) لتأليفهما عصابة سرقة، واتجارهما بالأسلحة وتعاطيهما المخدرات.كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة بقنايا – المتن السوريَّين (ا.ا.) و(ح.ش.) لتعاطيهما المخدرات وترويجها، وضبطت في حوزتهما كمية منها.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.