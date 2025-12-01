Advertisement

لبنان

الجيش يواصل ملاحقة المطلوبين… وضبط مخدرات وأسلحة خلال مداهمات أمنية

Lebanon 24
01-12-2025 | 11:02
صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
يواصل الجيش ملاحقة المطلوبين ومروجي المخدرات والمخلين بالأمن في مختلف المناطق اللبنانية، وفي هذا السياق أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صنين – جبل لبنان، المواطنَين (ب.ر.) و(ع.ر.) لتأليفهما عصابة سرقة، واتجارهما بالأسلحة وتعاطيهما المخدرات. 
كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة بقنايا – المتن السوريَّين (ا.ا.) و(ح.ش.) لتعاطيهما المخدرات وترويجها، وضبطت في حوزتهما كمية منها. 
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
