لبنان

في اليوم الثالث من زيارة البابا إلى لبنان.. تذكير من قوى الأمن إلى المواطنين

01-12-2025 | 11:14
ذكرت قوى الأمن بتدابير سير اليوم الثالث لزيارة البابا لاوون الرابع عشر لبنان، لا سيّما إقفال المسلك الشرقي المتّجه شمالًا من مرفأ بيروت حتّى مجمع فؤاد شهاب بين الساعة 7.30 والساعة 9.30.
