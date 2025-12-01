Advertisement

لبنان

قبلان: الصين تقف مع المظلومين ونرفض سياسات الهيمنة الدولية

Lebanon 24
01-12-2025 | 11:19
A-
A+
Doc-P-1449511-639002099718432752.jpg
Doc-P-1449511-639002099718432752.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شارك النائب الدكتور قبلان قبلان، عضو كتلة "التنمية والتحرير"، في مؤتمر تعزيز التعاون البرلماني العربي–الصيني في شنغهاي، وفي ندوة حوارية جمعت نوّاباً صينيين وأعضاء من الحزب الشيوعي الصيني ووفوداً برلمانية عربية، بحضور نائب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب في شنغهاي تشين جينغ.
Advertisement

وفي كلمته ممثلاً البرلمان اللبناني، شدّد قبلان على عمق العلاقات اللبنانية–الصينية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1971، مشيراً إلى الزيارات المتبادلة، وزيارة الرئيس نبيه بري لبكين عام 2001، ومذكرة التفاهم الموقّعة عام 2017، إضافة إلى التعاون التجاري والثقافي والأكاديمي، ولا سيما عبر معهد كونفوشيوس. وأكد سعي لبنان لتعزيز هذه الشراكة بما يخدم مصلحة البلدين.

وأشار قبلان إلى القواسم المشتركة بين لبنان والصين في مواجهة الاحتلال والعدوان، مذكّراً بأنّ المقاومة اللبنانية أرغمت الجيش الإسرائيلي على الانسحاب من معظم الأراضي اللبنانية، وبأنّ الاعتداءات الإسرائيلية ما تزال مستمرة، فيما سيواصل اللبنانيون الدفاع عن أرضهم وحقوقهم. وقال إنّ الجنود الصينيين العاملين ضمن قوات الأمم المتحدة في الجنوب يشهدون على الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.

وختم مؤكداً أن لبنان يرى في الصين قوة دولية تدعم الشعوب المظلومة وتواجه سياسات الهيمنة، وأنّ دور بكين المتصاعد يفتح مساحة أكبر للتعاون القائم على العدالة والاحترام المتبادل. وتمنى استمرار نجاح الصين في مسارها السياسي والاقتصادي وتعزيز حضورها العالمي.

مواضيع ذات صلة
مخاتير ووجهاء قطاع غزة: نرفض الفلتان الأمني الذي تقف خلفه حماس ومسلحو العشائر
lebanon 24
01/12/2025 21:51:59 Lebanon 24 Lebanon 24
برّاك: اتفقت مع الشرع ومظلوم عبدي على وقف إطلاق النار
lebanon 24
01/12/2025 21:51:59 Lebanon 24 Lebanon 24
توم برّاك: عقدنا اجتماعات مثمرة مع الشرع ومظلوم عبدي
lebanon 24
01/12/2025 21:51:59 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي قبلان يستقبل وفودًا محلية ودولية.. ورسالة لسلام
lebanon 24
01/12/2025 21:51:59 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمم المتحدة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

نائب رئيس

اللبنانية

نبيه بري

دبلوماسي

المقاومة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:28 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:22 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:36 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2025-12-01
11:28 | 2025-12-01
14:24 | 2025-12-01
14:22 | 2025-12-01
14:14 | 2025-12-01
14:08 | 2025-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24