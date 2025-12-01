قبلان: الصين تقف مع المظلومين ونرفض سياسات الهيمنة الدولية

Advertisement

شارك النائب الدكتور قبلان قبلان، عضو كتلة "التنمية والتحرير"، في مؤتمر تعزيز التعاون البرلماني العربي–الصيني في شنغهاي، وفي ندوة حوارية جمعت نوّاباً صينيين وأعضاء من الحزب الشيوعي الصيني ووفوداً برلمانية عربية، بحضور اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب في شنغهاي تشين جينغ.وفي كلمته ممثلاً البرلمان اللبناني، شدّد قبلان على عمق العلاقات اللبنانية–الصينية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1971، مشيراً إلى الزيارات المتبادلة، وزيارة الرئيس لبكين عام 2001، ومذكرة التفاهم الموقّعة عام 2017، إضافة إلى التعاون التجاري والثقافي والأكاديمي، ولا سيما عبر معهد كونفوشيوس. وأكد سعي لتعزيز هذه الشراكة بما يخدم مصلحة البلدين.وأشار قبلان إلى القواسم المشتركة بين لبنان والصين في مواجهة الاحتلال والعدوان، مذكّراً بأنّ أرغمت الجيش على الانسحاب من معظم الأراضي اللبنانية، وبأنّ الاعتداءات ما تزال مستمرة، فيما سيواصل اللبنانيون الدفاع عن أرضهم وحقوقهم. وقال إنّ الجنود الصينيين العاملين ضمن قوات في الجنوب يشهدون على الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.وختم مؤكداً أن لبنان يرى في قوة دولية تدعم الشعوب المظلومة وتواجه سياسات الهيمنة، وأنّ دور بكين المتصاعد يفتح مساحة أكبر للتعاون القائم على العدالة والاحترام المتبادل. وتمنى استمرار نجاح الصين في مسارها السياسي والاقتصادي وتعزيز حضورها العالمي.