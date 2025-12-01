19
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
2
o
بشري
11
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
صور ترفع علم الفاتيكان… ورسالة واضحة: زيارة البابا توحّدنا
Lebanon 24
01-12-2025
|
11:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
رفعت بلدية صور علم
الفاتيكان
إلى جانب
العلم
اللبناني فوق مبناها، في خطوة رمزية تؤكد رسالة السلام والوحدة، وتجدّد قيم المحبة والعيش المشترك، تزامنًا مع الزيارة التاريخية للبابا
لاوون
الرابع عشر
إلى
لبنان
.
Advertisement
وأوضحت البلدية أنّ المدينة التي سار فيها السيد
المسيح
قبل ألفَي عام ما تزال متمسّكة بصورتها التاريخية وبشراكتها المسيحية–الإسلامية، مؤكدة أنّ صور ستبقى نموذجاً لوحدة أبنائها وانفتاحهم.
مواضيع ذات صلة
الفاتيكان يثبت زيارة البابا للبنان في "رسالة سلام" واستعدادات أمنية غير مسبوقة
Lebanon 24
الفاتيكان يثبت زيارة البابا للبنان في "رسالة سلام" واستعدادات أمنية غير مسبوقة
01/12/2025 21:52:20
01/12/2025 21:52:20
Lebanon 24
Lebanon 24
المطران حداد: زيارة البابا للبنان رسالة سلام شاملة ونداء لوحدة اللبنانيين
Lebanon 24
المطران حداد: زيارة البابا للبنان رسالة سلام شاملة ونداء لوحدة اللبنانيين
01/12/2025 21:52:20
01/12/2025 21:52:20
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة البابا للبنان بانتظار الإعلان رسميا من الفاتيكان
Lebanon 24
زيارة البابا للبنان بانتظار الإعلان رسميا من الفاتيكان
01/12/2025 21:52:20
01/12/2025 21:52:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي يستقبل السفير البابوي ووفد الفاتيكان تحضيرًا لزيارة البابا إلى لبنان
Lebanon 24
الراعي يستقبل السفير البابوي ووفد الفاتيكان تحضيرًا لزيارة البابا إلى لبنان
01/12/2025 21:52:20
01/12/2025 21:52:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الرابع عشر
المسيحية
الإسلام
إسلامي
مسيحية
المسيح
لبنان
تابع
قد يعجبك أيضاً
لبنان طريق السلام.. البابا لاوون الرابع عشر يزرع رجاء الوحدة من عنايا إلى بيروت
Lebanon 24
لبنان طريق السلام.. البابا لاوون الرابع عشر يزرع رجاء الوحدة من عنايا إلى بيروت
14:00 | 2025-12-01
01/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط حشود غفيرة.. البابا بين الشبيبة في بكركي: لبنان سيزدهر بشكل جميل (صور)
Lebanon 24
وسط حشود غفيرة.. البابا بين الشبيبة في بكركي: لبنان سيزدهر بشكل جميل (صور)
11:28 | 2025-12-01
01/12/2025 11:28:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مطر يشيد بمعرض رشيد كرامي: إنجاز يستحق الثناء ونافذة نحو المستقبل
Lebanon 24
مطر يشيد بمعرض رشيد كرامي: إنجاز يستحق الثناء ونافذة نحو المستقبل
14:24 | 2025-12-01
01/12/2025 02:24:36
Lebanon 24
Lebanon 24
منشور جديد للبابا لاوون الرابع عشر عن لبنان... هذا ما قاله
Lebanon 24
منشور جديد للبابا لاوون الرابع عشر عن لبنان... هذا ما قاله
14:22 | 2025-12-01
01/12/2025 02:22:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مأتم رسمي في مار عبدا: الياس حنكش يتقبّل التعازي بوالده
Lebanon 24
مأتم رسمي في مار عبدا: الياس حنكش يتقبّل التعازي بوالده
14:14 | 2025-12-01
01/12/2025 02:14:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في هذا التاريخ.. استعدّوا للمنخفضات الجوية ولأيام متواصلة من الأمطار
Lebanon 24
في هذا التاريخ.. استعدّوا للمنخفضات الجوية ولأيام متواصلة من الأمطار
23:36 | 2025-11-30
30/11/2025 11:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم الممثل جورج شلهوب وابنه يورغو: ستبقين دائماً في قلوبنا
Lebanon 24
الموت يُؤلم الممثل جورج شلهوب وابنه يورغو: ستبقين دائماً في قلوبنا
05:30 | 2025-12-01
01/12/2025 05:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع... وفاة سيّدة وإصابة إبنتها بجروحٍ خطيرة
Lebanon 24
حادث سير مروّع... وفاة سيّدة وإصابة إبنتها بجروحٍ خطيرة
07:50 | 2025-12-01
01/12/2025 07:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بين "سلام" البابا ورسالة "حزب الله".. هل تحيِّد زيارة بيروت شبح الحرب؟
Lebanon 24
بين "سلام" البابا ورسالة "حزب الله".. هل تحيِّد زيارة بيروت شبح الحرب؟
12:00 | 2025-12-01
01/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في اليوم الأول من زيارته للبنان… البابا يضع السلام طريقًا للخلاص
Lebanon 24
في اليوم الأول من زيارته للبنان… البابا يضع السلام طريقًا للخلاص
10:00 | 2025-12-01
01/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:00 | 2025-12-01
لبنان طريق السلام.. البابا لاوون الرابع عشر يزرع رجاء الوحدة من عنايا إلى بيروت
11:28 | 2025-12-01
وسط حشود غفيرة.. البابا بين الشبيبة في بكركي: لبنان سيزدهر بشكل جميل (صور)
14:24 | 2025-12-01
مطر يشيد بمعرض رشيد كرامي: إنجاز يستحق الثناء ونافذة نحو المستقبل
14:22 | 2025-12-01
منشور جديد للبابا لاوون الرابع عشر عن لبنان... هذا ما قاله
14:14 | 2025-12-01
مأتم رسمي في مار عبدا: الياس حنكش يتقبّل التعازي بوالده
14:08 | 2025-12-01
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
01/12/2025 21:52:20
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
01/12/2025 21:52:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
01/12/2025 21:52:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24