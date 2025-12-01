صور ترفع علم الفاتيكان… ورسالة واضحة: زيارة البابا توحّدنا

Advertisement

رفعت بلدية صور علم إلى جانب اللبناني فوق مبناها، في خطوة رمزية تؤكد رسالة السلام والوحدة، وتجدّد قيم المحبة والعيش المشترك، تزامنًا مع الزيارة التاريخية للبابا إلى .وأوضحت البلدية أنّ المدينة التي سار فيها السيد قبل ألفَي عام ما تزال متمسّكة بصورتها التاريخية وبشراكتها المسيحية–الإسلامية، مؤكدة أنّ صور ستبقى نموذجاً لوحدة أبنائها وانفتاحهم.