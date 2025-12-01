Advertisement

لبنان

صور ترفع علم الفاتيكان… ورسالة واضحة: زيارة البابا توحّدنا

Lebanon 24
01-12-2025 | 11:35
رفعت بلدية صور علم الفاتيكان إلى جانب العلم اللبناني فوق مبناها، في خطوة رمزية تؤكد رسالة السلام والوحدة، وتجدّد قيم المحبة والعيش المشترك، تزامنًا مع الزيارة التاريخية للبابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان.
وأوضحت البلدية أنّ المدينة التي سار فيها السيد المسيح قبل ألفَي عام ما تزال متمسّكة بصورتها التاريخية وبشراكتها المسيحية–الإسلامية، مؤكدة أنّ صور ستبقى نموذجاً لوحدة أبنائها وانفتاحهم.

