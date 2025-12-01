Advertisement

لبنان

الراعي: شبابنا يأمل ببناء مستقبل لبنان الجديد

Lebanon 24
01-12-2025 | 11:32
رحّب البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بالبابا لاوون الرابع عشر، خلال اللقاء مع شبيبة لبنان في الصرح البطريركيّ في بكركيّ.
وقال الراعي: "أنتم بابا الاصغاء والرحمة والسلام، تذكرون العالم بأن النور أقوى من الظلمات، وبأن صوت الكنيسة سيبقى صوت الرجاء وليس الخوف".
 
 
وأضاف الراعي: "شبابنا يفرحون بحضوركم لأنّهم يعترفون بكم كأب يرافقهم ويصغي إليهم".
 
 
وقال: "شبابنا يأمل ببناء مستقبل لبنان الجديد".
 
 
وتابع الراعي: "نُعبّر لكم عن خالص شكرنا لأنكم زينتم أرضنا بحضوركم هذه اللحظة القيمة ستبقى مسجلة على صفحة ذاكرتنا الجماعية".
 
 
 
