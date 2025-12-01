الراعي: شبابنا يأمل ببناء مستقبل لبنان الجديد

رحّب البطريرك المارونيّ ، بالبابا لاوون الرابع عشر، خلال اللقاء مع في الصرح البطريركيّ في بكركيّ.

Advertisement

وقال : "أنتم بابا الاصغاء والرحمة والسلام، تذكرون العالم بأن النور أقوى من الظلمات، وبأن صوت الكنيسة سيبقى صوت الرجاء وليس الخوف".

وأضاف الراعي: "شبابنا يفرحون بحضوركم لأنّهم يعترفون بكم كأب يرافقهم ويصغي إليهم".

وقال: "شبابنا يأمل ببناء مستقبل لبنان الجديد".

وتابع الراعي: "نُعبّر لكم عن خالص شكرنا لأنكم زينتم أرضنا بحضوركم هذه اللحظة القيمة ستبقى مسجلة على صفحة ذاكرتنا الجماعية".