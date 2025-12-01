Advertisement

لبنان

تزامناً مع زيارة البابا إلى لبنان.. هذا ما طلبه الجيش من المواطنين

Lebanon 24
01-12-2025
 صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
"بمناسبة زيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر، ينفذ الجيش تدابير أمنية استثنائية تستمر حتى انتهاء الزيارة. وفي هذا الإطار، يترأس قداسة البابا بتاريخ 2/12/2025 احتفالًا بالقداس الإلهي في الواجهة البحرية في بيروت، لذا تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى الالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة، وتعليمات باقي الأجهزة الأمنية خلال الاحتفال".
