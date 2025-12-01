من كنيسة تعرضت للعدوان الإسرائيلي.. ماذا قُدّم للبابا في بكركي؟ (صور)

قدّم وفد من رعية يارون حجرًا مأخوذًا من مار جاورجيوس التي دمرها العدوان إلى قداسة ، ليقوم ببركته خلال قداس الشبيبة الذي أقيم في . تأتي كرمز للثبات والصمود، ولإحياء ذكرى المعاناة التي تكبدها أهالي يارون نتيجة الاعتداءات، مؤكدةً الروح التضامنية بين الكنائس والشعوب في مواجهة المحن.

