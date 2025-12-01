Advertisement

لبنان

من كنيسة تعرضت للعدوان الإسرائيلي.. ماذا قُدّم للبابا في بكركي؟ (صور)

Lebanon 24
01-12-2025 | 11:45
قدّم وفد من رعية يارون حجرًا مأخوذًا من كنيسة مار جاورجيوس التي دمرها العدوان الإسرائيلي إلى قداسة البابا لاوون الرابع عشر، ليقوم ببركته خلال قداس الشبيبة الذي أقيم في بكركي. تأتي هذه المبادرة كرمز للثبات والصمود، ولإحياء ذكرى المعاناة التي تكبدها أهالي يارون نتيجة الاعتداءات، مؤكدةً الروح التضامنية بين الكنائس والشعوب اللبنانية في مواجهة المحن.
