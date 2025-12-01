Advertisement

لبنان

حزب شبيبة لبنان العربي: حضور البابا رسالة دعم روحي في زمن الأزمات

Lebanon 24
01-12-2025 | 12:22
رحّب رئيس حزب شبيبة لبنان العربي نديم الشمالي بالزيارة الاستثنائية التي يقوم بها قداسة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان، معتبراً أنها محطة وطنية تجمع اللبنانيين حول قيم السلام والحوار والعيش المشترك، وهي الأساس الذي قامت عليه هوية لبنان ودوره الحضاري.
وأشار الشمالي إلى أنّ الزيارة تأتي في لحظة دقيقة يعيش فيها اللبنانيون أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية خانقة، ما يجعل حضور البابا بمثابة رسالة دعم روحي ومعنوي تُعيد الأمل وتؤكّد موقع لبنان كجسر بين الشرائع والثقافات.

وأكد أنّ الحزب يدعم كل مبادرة تعزّز الوحدة الوطنية وتعيد الاعتبار للحوار بين اللبنانيين، ويرى في الزيارة فرصة لإطلاق مسار وطني جامع يقوم على احترام الدستور وبناء دولة مدنية عادلة. ودعا القوى السياسية إلى التقاط هذا الحدث للعودة إلى طاولة الحوار وتقديم المصلحة الوطنية على الحسابات الفئوية.

وشدّد على أنّ الشباب يشكّلون ركيزة حماية السلم الأهلي وصنع التغيير الإيجابي، وأن رسالة البابا للسلام يجب أن تُترجم خطوات إصلاحية تحفظ كرامة الإنسان وتعيد الثقة بلبنان الدولة.

وختم مرحباً بقداسة البابا، آملاً أن تكون زيارته بداية مرحلة جديدة عنوانها السلام والاستقرار والتلاقي، ودافعاً لبناء وطن قوي وعادل يليق بشعبه وتاريخه.

