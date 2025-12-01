Advertisement

لبنان

البابا للشبيبة من بكركي: لبنان سيزدهر مجدداً وأنتم الحاضر وصانعو المستقبل

Lebanon 24
01-12-2025 | 12:26
اكتظّ الصرح البطريركي في بكركي بوجوه الشبيبة الآتين من لبنان وعدد من الدول، ليختتم البابا لاوون الرابع عشر يومه الثاني في لبنان بلقاءٍ خُصِّص لهم ولأحلامهم.
بدأ الحبر الأعظم كلمته بالعربية قائلاً: "السلام عليكم"، قبل أن يخاطب الشباب كجيل ورث "عالماً مجروحاً" لكن يسكن الرجاء في داخله.

وقال:" أشكركم جميعا على هذا الاستقبال وأشكر البطريرك الراعي على كلماته المعبّرة وأحيي الشباب القادمين من لبنان وسوريا والعراق".
أضاف:" أنتم ربما تحزنون لأنكم ورثتم عالماً مجروحاً ولكن يسكن الرجاء بداخلكم لديكم الوقت الكافي لتحلموا وتتنظموا وتقوموا بأعمال في سبيل الخير أنتم تبنون المستقبل".

أضاف:" لبنان سيزدهر مجدداً بشكل جميل وشامخ كالأرزة ونجد الكثير من الميزات في المجتمع اللبناني نتيجة العمل الشجاع والدؤوب للكثيرين ممّن يشبهون جذور الأرزة المترسخة في الأرض"، مؤكدًا أنّ "كلّ أرزة ستنمو وأنتم التزموا من أجل الأعمال الجيّدة والعدالة".

وقال البابا لاوون لشبيبة لبنان: كونوا مصدر الأمل الذي تنتظره هذه البلاد ويسوع مات وقام من أجل خلاصنا جميعاً وهو دليل الصفح الذي ينجينا من كل شرير ومنه نتعلم السلام"، مشيرا إلى أنّ السلام ليس كاملاً إنّ كان ثمرة مصالح لبعض الشخصيات وليس هناك من سلام من دون عدالة ولا عدالة من دون غفران".

وقال: المحبة هي تاريخ في حياة المسيح والقديسين، فلننظر بصورة خاصة نحو الشباب، مثلكم، الذين لم يحبطوا بسبب الظلم، واختاروا المحاربة والبحث عن ملكوت الله وعدالته".

أضاف:" ابنوا عالما متجددا ولننظر للأمثلة المدهشة التي تركوها القديسون، والتجدّد يبدأ بالأفعال اليوميّة".

وقال:" انظروا إلى الله فهو يظهر لكل من يبحث عنه بالصلاة، فصلوا مثل القديس مار شربل".
 
وشدد على أنّه يجب أن تكونوا على ثقة بدعم الكنيسة على الرغم من التحديات التي تعيشونها في حياتكم ومجتمعاتكم، قائلا:"  هل أنتم مستعدون لتكونوا صانعي سلام؟".
 
البطريرك الراعي

الرابع عشر

المستقبل

العراق

الراعي

ام علي

المسيح

