البابا للشبيبة من بكركي: لبنان سيزدهر مجدداً وأنتم الحاضر وصانعو المستقبل

اكتظّ الصرح البطريركي في بوجوه الشبيبة الآتين من وعدد من الدول، ليختتم البابا لاوون يومه الثاني في لبنان بلقاءٍ خُصِّص لهم ولأحلامهم.بدأ الحبر الأعظم كلمته بالعربية قائلاً: "السلام عليكم"، قبل أن يخاطب الشباب كجيل ورث "عالماً مجروحاً" لكن يسكن الرجاء في داخله.وقال:" أشكركم جميعا على هذا الاستقبال وأشكر على كلماته المعبّرة وأحيي الشباب القادمين من لبنان وسوريا والعراق".أضاف:" أنتم ربما تحزنون لأنكم ورثتم عالماً مجروحاً ولكن يسكن الرجاء بداخلكم لديكم الوقت الكافي لتحلموا وتتنظموا وتقوموا بأعمال في سبيل الخير أنتم تبنون ".أضاف:" لبنان سيزدهر مجدداً بشكل جميل وشامخ كالأرزة ونجد الكثير من الميزات في المجتمع اللبناني نتيجة العمل الشجاع والدؤوب للكثيرين ممّن يشبهون جذور الأرزة المترسخة في الأرض"، مؤكدًا أنّ "كلّ أرزة ستنمو وأنتم التزموا من أجل الأعمال الجيّدة والعدالة".وقال البابا لاوون لشبيبة لبنان: كونوا مصدر الأمل الذي تنتظره هذه البلاد ويسوع مات وقام من أجل خلاصنا جميعاً وهو دليل الصفح الذي ينجينا من كل شرير ومنه نتعلم السلام"، مشيرا إلى أنّ السلام ليس كاملاً إنّ كان ثمرة مصالح لبعض الشخصيات وليس هناك من سلام من دون عدالة ولا عدالة من دون غفران".وقال: المحبة هي تاريخ في حياة والقديسين، فلننظر بصورة خاصة نحو الشباب، مثلكم، الذين لم يحبطوا بسبب الظلم، واختاروا المحاربة والبحث عن ملكوت الله وعدالته".أضاف:" ابنوا عالما متجددا ولننظر للأمثلة المدهشة التي تركوها القديسون، والتجدّد يبدأ بالأفعال اليوميّة".وقال:" انظروا إلى الله فهو يظهر لكل من يبحث عنه بالصلاة، فصلوا مثل القديس مار شربل".