لبنان
تحذير نقله برّاك إلى العراق.. ما علاقة حزب الله؟
Lebanon 24
01-12-2025
|
13:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت مصادر مطلعة على زيارة المبعوث الأميركي
توم براك
إلى
العراق
أنّه ناقش في اوضاع المنطقة، محذراً من عملية عسكرية إسرائيلية وشيكة ضدّ
حزب الله
في
لبنان
.
ووفق تلك المصادر، حذّر برّاك
بغداد
من أن أيّ تحرّك للفصائل
العراقية
في حال تعرّض لبنان لضربة قد يستجلب رداً إسرائيليا قاسيا يستهدف مواقع مرتبطة بتلك الفصائل.
بدورها، افادت معلومات صحافية أن "رسائل تحذيرية وصلت إلى لبنان تتحدّث عن احتمال تصعيد بعد انتهاء زيارة الحبر الأعظم
البابا لاوون الرابع عشر
".
