Advertisement

لبنان

تحذير نقله برّاك إلى العراق.. ما علاقة حزب الله؟

Lebanon 24
01-12-2025 | 13:18
A-
A+
Doc-P-1449592-639002179402006753.webp
Doc-P-1449592-639002179402006753.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت مصادر مطلعة على زيارة المبعوث الأميركي توم براك إلى العراق أنّه ناقش في اوضاع المنطقة، محذراً من عملية عسكرية إسرائيلية وشيكة ضدّ حزب الله في لبنان
Advertisement

ووفق تلك المصادر، حذّر برّاك بغداد من أن أيّ تحرّك للفصائل العراقية في حال تعرّض لبنان لضربة قد يستجلب رداً إسرائيليا قاسيا يستهدف مواقع مرتبطة بتلك الفصائل. 

بدورها، افادت معلومات صحافية أن "رسائل تحذيرية وصلت إلى لبنان تتحدّث عن احتمال تصعيد بعد انتهاء زيارة الحبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر". 
 

 
مواضيع ذات صلة
جلسة سرية وتحذير في إسرائيل.. ما علاقة "حزب الله"؟
lebanon 24
02/12/2025 00:25:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: حزب الله مشروع استراتيجي له علاقة بالرؤية وله علاقة بمعالجة قضايا الناس والمواقف من كل ما يتحداهم ويتصدى لهم
lebanon 24
02/12/2025 00:25:40 Lebanon 24 Lebanon 24
فنزويلا تعتقل مشتبها به بتفجير طائرة ركاب بنمية عام 1994.. ما علاقة حزب الله؟
lebanon 24
02/12/2025 00:25:40 Lebanon 24 Lebanon 24
هجوم على مرشح في نيويورك.. ما علاقة "حزب الله"؟ (فيديو)
lebanon 24
02/12/2025 00:25:40 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

البابا لاوون الرابع عشر

الرابع عشر

توم براك

حزب الله

العراقية

إسرائيل

العراقي

العراق

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:36 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:18 | 2025-12-01
14:24 | 2025-12-01
14:22 | 2025-12-01
14:14 | 2025-12-01
14:08 | 2025-12-01
14:00 | 2025-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24