تحذير نقله برّاك إلى العراق.. ما علاقة حزب الله؟

ووفق تلك المصادر، حذّر برّاك من أن أيّ تحرّك للفصائل في حال تعرّض لبنان لضربة قد يستجلب رداً إسرائيليا قاسيا يستهدف مواقع مرتبطة بتلك الفصائل.بدورها، افادت معلومات صحافية أن "رسائل تحذيرية وصلت إلى لبنان تتحدّث عن احتمال تصعيد بعد انتهاء زيارة الحبر الأعظم ".