لبنان

ضلّوا طريقهم أثناء ممارستهم رياضة المشي في وادي الصليب.. وهذا ما حصل (صور)

Lebanon 24
01-12-2025 | 13:46
Doc-P-1449604-639002193724656384.jpeg
Doc-P-1449604-639002193724656384.jpeg photos 0
صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي: "أنقذ عناصر الدفاع المدني، ثلاثة مواطنين ضلّوا طريقهم أثناء ممارسة رياضة المشي في وادي الصليب – كفردبيان. وقد نفذت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة،  عمليات البحث بعد تحديد مكانهم وطريق الوصول إليهم. وتم التأكد من سلامتهم، وتولّت الفرق مرافقتهم إلى نقطة آمنة". 
المديرية العامة

دائرة الإعلام

مديرية ال

الصليب

العلا

رياض

مارس

