Advertisement

لبنان

مأتم رسمي في مار عبدا: الياس حنكش يتقبّل التعازي بوالده

Lebanon 24
01-12-2025 | 14:14
A-
A+
Doc-P-1449616-639002204894038278.jpg
Doc-P-1449616-639002204894038278.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت كنيسة مار عبدا في رومية المتنية مأتمًا رسميًا لراحة نفس رائيف مخايل حنكش، والد النائب الياس حنكش، بحضور رسمي وسياسي واسع. فقد مثّل وزير الإعلام الدكتور بول مرقص رئيسي الجمهورية العماد جوزف عون ومجلس الوزراء نواف سلام، وحضر النائب هاكوب بقرادونيان ممثّلًا رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى جانب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل وعقيلته كارين، والنائب ملحم الرياشي ممثّلًا رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، والنائب السابق إدي معلوف ممثّلًا رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.
Advertisement

وشارك في المأتم نواب حاليون وسابقون، إضافة إلى ممثلين عن الأجهزة الأمنية، وشخصيات نقابية وبلدية وحزبية، وأعضاء من حزب الكتائب وفاعليات المنطقة.

ترأس الصلاة الجنائزية الأب الياس عازار، وعاونه كهنة من رعايا رومية وبيت مري ودير مار اشعيا، فيما اعتذر رئيس أساقفة بيروت المطران بولس عبد الساتر بسبب مشاركته في استقبال البابا.
 
وبعد تلاوة الإنجيل، ألقى الأب عازار عظة تناول فيها مزايا الراحل، مؤكداً أنه كان مثالًا للوداعة والصدق والعطاء، وترك أثرًا طيبًا في محيطه بإيمانه ومحبة الناس، مشيرًا إلى أنّ ابنه الياس حمل الراية في العمل السياسي «بحق وعدل وخدمة صادقة»، قائلاً له: «نفخر بأمثالك من المدافعين عن السيادة».

وبعد انتهاء الصلاة، تقبّل النائب حنكش والعائلة التعازي في صالون الكنيسة، على أن يستمر تقبّل التعازي غدًا الثلثاء من الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساءً.

مواضيع ذات صلة
بحضور رسمي تقدّمه مرقص.. مأتم رسمي لوالد زوجة المدير العام لرئاسة الجمهورية
lebanon 24
02/12/2025 00:26:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الموت يؤلم النائب الياس حنكش.. والده في ذمة الله
lebanon 24
02/12/2025 00:26:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة: انخساف الطريق بين منطقة مار الياس وتلة الخياط
lebanon 24
02/12/2025 00:26:14 Lebanon 24 Lebanon 24
جباع تشيّع والد المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة بحضور رسمي وشعبي واسع
lebanon 24
02/12/2025 00:26:14 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

متفرقات

تعازي ووفيات

رئيس مجلس النواب نبيه بري

التيار الوطني الحر

القوات اللبنانية

التيار الوطني

مجلس الوزراء

جبران باسيل

اللبنانية

نبيه بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:36 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:18 | 2025-12-01
14:24 | 2025-12-01
14:22 | 2025-12-01
14:08 | 2025-12-01
14:00 | 2025-12-01
14:00 | 2025-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24