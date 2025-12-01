19
لبنان
مأتم رسمي في مار عبدا: الياس حنكش يتقبّل التعازي بوالده
Lebanon 24
01-12-2025
|
14:14
شهدت كنيسة مار عبدا في رومية المتنية مأتمًا رسميًا لراحة نفس رائيف مخايل حنكش، والد النائب الياس حنكش، بحضور رسمي وسياسي واسع. فقد مثّل وزير الإعلام الدكتور بول مرقص رئيسي الجمهورية العماد جوزف عون ومجلس الوزراء نواف سلام، وحضر النائب هاكوب بقرادونيان ممثّلًا
رئيس مجلس النواب نبيه بري
، إلى جانب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل وعقيلته كارين، والنائب ملحم الرياشي ممثّلًا رئيس حزب
القوات اللبنانية
الدكتور سمير جعجع، والنائب السابق إدي معلوف ممثّلًا رئيس
التيار الوطني الحر
النائب
جبران باسيل
.
وشارك في المأتم نواب حاليون وسابقون، إضافة إلى ممثلين عن الأجهزة الأمنية، وشخصيات نقابية وبلدية وحزبية، وأعضاء من حزب الكتائب وفاعليات المنطقة.
ترأس الصلاة الجنائزية الأب الياس عازار، وعاونه كهنة من رعايا رومية وبيت مري ودير مار اشعيا، فيما اعتذر رئيس أساقفة
بيروت
المطران بولس عبد الساتر بسبب مشاركته في استقبال البابا.
وبعد تلاوة الإنجيل، ألقى الأب عازار عظة تناول فيها مزايا الراحل، مؤكداً أنه كان مثالًا للوداعة والصدق والعطاء، وترك أثرًا طيبًا في محيطه بإيمانه ومحبة الناس، مشيرًا إلى أنّ ابنه الياس حمل الراية في العمل السياسي «بحق وعدل وخدمة صادقة»، قائلاً له: «نفخر بأمثالك من المدافعين عن السيادة».
وبعد انتهاء الصلاة، تقبّل النائب حنكش والعائلة التعازي في صالون الكنيسة، على أن يستمر تقبّل التعازي غدًا الثلثاء من الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساءً.
