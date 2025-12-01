Advertisement

لبنان

مطر يشيد بمعرض رشيد كرامي: إنجاز يستحق الثناء ونافذة نحو المستقبل

Lebanon 24
01-12-2025 | 14:24
كتب النائب إيهاب مطر على منصة "إكس" أنّه زار المعرض الدولي الأوّل للبناء والتكنولوجيا في لبنان، الذي أقيم في معرض رشيد كرامي الدوليطرابلس، موجّهًا التحية للقيمين على إنجاز "يستحق الثناء".
وأشار إلى أنّ المعرض، القائم على الابتكار، يعكس الإصرار والإمكانات الواعدة لاستعادة دور طرابلس الريادي، ويعيد إبراز موقعها كمدينة العلم والعلماء ومنصّة جاذبة للمشاريع والاستثمارات.

وختم مهنئًا المنظمين ومتمنيًا لهم التوفيق في "رسم المستقبل الجديد".

معرض رشيد كرامي الدولي

رشيد كرامي الدولي

المعرض الدولي

رشيد كرامي

معرض رشيد

المستقبل

طرابلس

