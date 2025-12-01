Advertisement

لبنان

منشور جديد للبابا لاوون الرابع عشر عن لبنان... هذا ما قاله

Lebanon 24
01-12-2025 | 14:22
A-
A+
.
Doc-P-1449620-639002213768538755.jpeg
Doc-P-1449620-639002213768538755.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشر الحساب الرسمي للبابا لاوون الرابع عشر على منصة "إكس"، بعد انتهاء اليوم الثاني لزيارته ولقاءاته في لبنان: "إن تاريخ لبنان متداخل مع لحظات مجيدة، لكنه مطبوع أيضا بجراح عميقة بطيئة الشفاء. أيها الشباب الأعزاء، لعلّكم تأسفون لأنكم ورثتم عالما تمزقه الحروب ويشوهه الظلم الاجتماعي. ومع ذلك، فهناك رجاء يسكن في داخلكم، وهو عطية يبدو أننا نحن الكبار قد فقدناها".  
Advertisement


تابع في منشور ثانٍ: "سيزهر لبنان من جديد، جميلا وقويّا كالأرز، رمز وحدة الشعب وخصوبته. تكمن قوة الأرز في جذوره. وبالمثل، فإن الكثير من الأمور الجيدة التي نراها اليوم في المجتمع اللبناني هي نتيجة العمل المتواضع والخفي والصادق الذي يقوم به العديد من أصحاب النوايا الحسنة، إنها الجذور الطيبة. فاستقوا من الجذور الصالحة لأولئك المكرسين لخدمة المجتمع. كونوا أنتم مصدر الرجاء الذي ينتظره الوطن!". 
مواضيع ذات صلة
البطريرك آرام الاول للبابا لاوون الرابع عشر: حضوركم يهو تعبير قويّ عن تضامن الفاتيكان مع لبنان
lebanon 24
02/12/2025 00:26:27 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك يازجي للبابا لاوون الرابع عشر: نضع أمامكم هذا البلد وهذه الأرض
lebanon 24
02/12/2025 00:26:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: ماذا قدّم أحفاد الرئيس عون للبابا لاوون الرابع عشر؟
lebanon 24
02/12/2025 00:26:27 Lebanon 24 Lebanon 24
استقبال شعبي للبابا لاوون الرابع عشر في الضاحية الجنوبية (فيديو)
lebanon 24
02/12/2025 00:26:27 Lebanon 24 Lebanon 24

المجتمع اللبناني

النوايا الحسنة

الرابع عشر

الطيبة

لبنان

الطيب

الأرز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:36 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:18 | 2025-12-01
14:24 | 2025-12-01
14:14 | 2025-12-01
14:08 | 2025-12-01
14:00 | 2025-12-01
14:00 | 2025-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24