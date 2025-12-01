مساء أمس.. لقاء للبابا لاوون مع المرجعيات الدينية الاسلامية (صور)

Advertisement

اختتم قداسة البابا لاوون الرابع عشر جدول أعماله يوم أمس باستقبال رفيع المستوى في السفارة البابوية حيث التقى بقادة المجتمعات الإسلامية والدرزية في .وشمل اللقاء كلاً من:• الشيخ عبد اللطيف دريان، مفتي الجمهورية .• سماحة الشيخ ، المجلس الإسلامي الأعلى.• سماحة الشيخ ، رئيس المجلس الإسلامي العلوي.• سماحة الشيخ سامي أبي المنى، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز.تمحورت المباحثات حول متانة العلاقات الطيبة التي تجمع بين مختلف الطوائف في لبنان. وأعرب الجميع عن أملهم في صون التعددية والعيش المشترك، اللذين يمثلان نسيجاً فريداً ومميزاً للبنان. كما دعا المشاركون إلى وضع حد للعنف الذي يعيق سكينة المجتمعات ويهدد الحياة في . وقد ساد اللقاء جوٌّ ودي ومُفعم بالانسجام، واستمر زهاء ثلاثين دقيقة.