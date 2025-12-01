Advertisement

لبنان

مساء أمس.. لقاء للبابا لاوون مع المرجعيات الدينية الاسلامية (صور)

Lebanon 24
01-12-2025
Doc-P-1449701-639002551584621741.jpg
Doc-P-1449701-639002551584621741.jpg photos 0
اختتم قداسة البابا لاوون الرابع عشر جدول أعماله يوم أمس باستقبال رفيع المستوى في السفارة البابوية حيث التقى بقادة المجتمعات الإسلامية والدرزية في لبنان.
وشمل اللقاء كلاً من:
سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان، مفتي الجمهورية اللبنانية.
• سماحة الشيخ علي الخطيب، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى.
• سماحة الشيخ علي قدور، رئيس المجلس الإسلامي العلوي.
• سماحة الشيخ سامي أبي المنى، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز.
تمحورت المباحثات حول متانة العلاقات الطيبة التي تجمع بين مختلف الطوائف الدينية في لبنان. وأعرب الجميع عن أملهم في صون التعددية والعيش المشترك، اللذين يمثلان نسيجاً فريداً ومميزاً للبنان. كما دعا المشاركون إلى وضع حد للعنف الذي يعيق سكينة المجتمعات ويهدد الحياة في هذا البلد. وقد ساد اللقاء جوٌّ ودي ومُفعم بالانسجام، واستمر زهاء ثلاثين دقيقة.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24