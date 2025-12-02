Advertisement

لبنان

قبيل مغادرته لبنان.. اليكم جدول مواعيد البابا لاوون الرابع عشر في اليوم الثالث والاخير من زيارته

Lebanon 24
02-12-2025 | 00:06
يختتم البابا لاوون الرابع عشر اليوم زيارته لبنان والتي استمرت 3 ايام حيث من المتوقع ان يزور عند الساعة 8,30 صباحاً الطاقم الطبي والمرضى في مستشفى راهبات الصليبجل الديب.
على ان ينتقل بعدها الى بيروت حيث سيؤدي عند الساعة 9,30 صباحاً صلاة صامتة في موقع انفجار مرفأ بيروت.
لينتقل بعدها الى الواجهة البحرية لبيروت حيث سيترأس القداس الالهي عند الساعة 10,30.
بعد القداس يتوجه الحبر الاعظم الى المطار حيث ستقام له مراسم الوداع الرسمي على ان يغادر الى روما في تمام الساعة 13,15.
 
البابا لاوون الرابع عشر

الرابع عشر

جل الديب

لبنان وا

الصليب

المطار

بيروت

لبنان

