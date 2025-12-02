قبيل مغادرته لبنان.. اليكم جدول مواعيد البابا لاوون الرابع عشر في اليوم الثالث والاخير من زيارته

Advertisement

يختتم اليوم زيارته والتي استمرت 3 ايام حيث من المتوقع ان يزور عند الساعة 8,30 صباحاً الطاقم الطبي والمرضى في مستشفى راهبات – .على ان ينتقل بعدها الى حيث سيؤدي عند الساعة 9,30 صباحاً صلاة صامتة في موقع انفجار مرفأ بيروت.لينتقل بعدها الى الواجهة البحرية لبيروت حيث سيترأس القداس الالهي عند الساعة 10,30.بعد القداس يتوجه الحبر الاعظم الى حيث ستقام له مراسم الوداع الرسمي على ان يغادر الى في تمام الساعة 13,15.