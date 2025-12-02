Advertisement

لبنان

وساطة تفتح باب المصالحة بين خصمين لدودين

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
02-12-2025 | 01:30
علمت مصادر مطّلعة أن لقاءً غير معلَن عُقد في الايام الماضية بين شخصية سنّية  وشخصية مسيحية، وذلك بوساطة مشتركة من أطراف مقرّبة من الجانبين.
وبحسب المعلومات، فإن إحدى الشخصيتين كانت تجاهر على مدار السنوات الفائتة بخصومة سياسية حادّة تجاه الأخرى، إلا أنّ التدخّل المباشر من شخصية عربية نافذة ساهم في تليين الموقف ودفع الطرفين إلى الجلوس الى طاولة واحدة، في محاولة لفتح باب مصالحة تُفيد مسار المرحلة السياسية المقبلة. 
وبحسب المصادر يبدو أنّ هذا اللقاء لن يكون الأخير، إذ يجري التحضير لسلسلة اجتماعات إضافية لمناقشة بعض التفاصيل العالقة التي يعتبرها الطرفان أساسية لترسيخ قواعد التفاهم في المرحلة المقبلة.

المصدر: لبنان 24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24