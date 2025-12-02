وساطة تفتح باب المصالحة بين خصمين لدودين

Advertisement

علمت مصادر مطّلعة أن لقاءً غير معلَن عُقد في الايام الماضية بين شخصية سنّية وشخصية ، وذلك بوساطة مشتركة من أطراف مقرّبة من الجانبين.وبحسب المعلومات، فإن إحدى الشخصيتين كانت تجاهر على مدار السنوات الفائتة بخصومة سياسية حادّة تجاه الأخرى، إلا أنّ التدخّل المباشر من شخصية عربية نافذة ساهم في تليين الموقف ودفع الطرفين إلى الجلوس الى طاولة واحدة، في محاولة لفتح باب مصالحة تُفيد مسار المرحلة السياسية المقبلة.وبحسب المصادر يبدو أنّ هذا اللقاء لن يكون الأخير، إذ يجري التحضير لسلسلة اجتماعات إضافية لمناقشة بعض التفاصيل العالقة التي يعتبرها الطرفان أساسية لترسيخ قواعد التفاهم في المرحلة المقبلة.