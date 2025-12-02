Advertisement

لبنان

لا ايجابية انتخابية بين القوات والكتائب

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
02-12-2025 | 01:45
تشير معلومات سياسية إلى أن العلاقة الانتخابية بين حزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب اللبنانية ليست في أفضل حالاتها، رغم حرص الطرفين على إبقاء التوتر بعيدًا عن العلن.
وبحسب متابعين، فإن التواصل بينهما يكاد يكون شكليًا، فيما تفشل محاولات التفاهم في تحقيق أي تقارب فعلي.

وتؤكد المصادر أن كل جولة نقاش تكشف عن تباينات أعمق في المقاربة الانتخابية، ما يجعل التنسيق بينهما شبه مجمّد.

ورغم الكلام الهادئ الذي يصدر عن الجانبين، إلا أن الأجواء الفعلية تعكس برودة واضحة وغياب أي مؤشرات إيجابية قد تدفع نحو تفاوض جدي بين الحزبين في المرحلة الراهنة.
 
المصدر: لبنان 24
