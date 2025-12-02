23
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
14
o
بعلبك
3
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لا ايجابية انتخابية بين القوات والكتائب
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
02-12-2025
|
01:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشير معلومات سياسية إلى أن العلاقة
الانتخابية
بين
حزب القوات اللبنانية
وحزب
الكتائب
اللبنانية
ليست في أفضل حالاتها، رغم حرص الطرفين على إبقاء التوتر بعيدًا عن العلن.
Advertisement
وبحسب متابعين، فإن التواصل بينهما يكاد يكون شكليًا، فيما تفشل محاولات التفاهم في تحقيق أي تقارب فعلي.
وتؤكد المصادر أن كل جولة نقاش تكشف عن تباينات أعمق في المقاربة الانتخابية، ما يجعل التنسيق بينهما شبه مجمّد.
ورغم الكلام الهادئ الذي يصدر عن الجانبين، إلا أن الأجواء الفعلية تعكس برودة واضحة وغياب أي مؤشرات إيجابية قد تدفع نحو تفاوض جدي بين الحزبين في المرحلة الراهنة.
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
توتر انتخابي بين سلام و"القوات والكتائب".. عون: لا نية لتأجيل الانتخابات
Lebanon 24
توتر انتخابي بين سلام و"القوات والكتائب".. عون: لا نية لتأجيل الانتخابات
02/12/2025 12:50:24
02/12/2025 12:50:24
Lebanon 24
Lebanon 24
خارطة التحالف الانتخابي بين "الكتائب والقوات"
Lebanon 24
خارطة التحالف الانتخابي بين "الكتائب والقوات"
02/12/2025 12:50:24
02/12/2025 12:50:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"القوات والكتائب" ابرز اهداف "التيار" الحكومية
Lebanon 24
"القوات والكتائب" ابرز اهداف "التيار" الحكومية
02/12/2025 12:50:24
02/12/2025 12:50:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بين "القوّات" و"التيّار"... معارك إنتخابيّة حامية مُرتقبة
Lebanon 24
بين "القوّات" و"التيّار"... معارك إنتخابيّة حامية مُرتقبة
02/12/2025 12:50:24
02/12/2025 12:50:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
حزب الكتائب اللبنانية
حزب القوات اللبنانية
القوات اللبنانية
حزب الكتائب
الانتخابية
اللبنانية
الكتائب
تابع
قد يعجبك أيضاً
"أللهم إحم هذا الوطن الاعجوبة"... الحبر الأعظم يبارك لبنان في قداس إلهيّ مهيب (فيديو وصور)
Lebanon 24
"أللهم إحم هذا الوطن الاعجوبة"... الحبر الأعظم يبارك لبنان في قداس إلهيّ مهيب (فيديو وصور)
01:09 | 2025-12-02
02/12/2025 01:09:33
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس التجمع الطبي: على اللبنانيين التقاط جوهر رسالة البابا
Lebanon 24
رئيس التجمع الطبي: على اللبنانيين التقاط جوهر رسالة البابا
05:48 | 2025-12-02
02/12/2025 05:48:11
Lebanon 24
Lebanon 24
جشي: الحرب الإسرائيلية فشلت في كسر إرادة اللبنانيين وصمودهم
Lebanon 24
جشي: الحرب الإسرائيلية فشلت في كسر إرادة اللبنانيين وصمودهم
05:36 | 2025-12-02
02/12/2025 05:36:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مطار رفيق الحريري الدولي يستعدّ لوداع البابا لاوون الرابع عشر… زيارة تاريخية طوت ثلاثة أيام من الرجاء والطمأنينة للبنانيين
Lebanon 24
مطار رفيق الحريري الدولي يستعدّ لوداع البابا لاوون الرابع عشر… زيارة تاريخية طوت ثلاثة أيام من الرجاء والطمأنينة للبنانيين
05:26 | 2025-12-02
02/12/2025 05:26:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"ترافقكم سيدة لبنان".. كلمة مؤثرة للراعي تقديراً للبابا بعد القداس
Lebanon 24
"ترافقكم سيدة لبنان".. كلمة مؤثرة للراعي تقديراً للبابا بعد القداس
05:25 | 2025-12-02
02/12/2025 05:25:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بين "سلام" البابا ورسالة "حزب الله".. هل تحيِّد زيارة بيروت شبح الحرب؟
Lebanon 24
بين "سلام" البابا ورسالة "حزب الله".. هل تحيِّد زيارة بيروت شبح الحرب؟
12:00 | 2025-12-01
01/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع... وفاة سيّدة وإصابة إبنتها بجروحٍ خطيرة
Lebanon 24
حادث سير مروّع... وفاة سيّدة وإصابة إبنتها بجروحٍ خطيرة
07:50 | 2025-12-01
01/12/2025 07:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
عن احتمال اندلاع حرب جديدة بين حزب الله وإسرائيل.. إليكم ما كشفه تقرير بريطاني
Lebanon 24
عن احتمال اندلاع حرب جديدة بين حزب الله وإسرائيل.. إليكم ما كشفه تقرير بريطاني
10:30 | 2025-12-01
01/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة عربيّة تلقّت تحذيراً من عمليّة إسرائيليّة قريبة ضدّ "حزب الله"... كم ستستمرّ؟
Lebanon 24
دولة عربيّة تلقّت تحذيراً من عمليّة إسرائيليّة قريبة ضدّ "حزب الله"... كم ستستمرّ؟
08:15 | 2025-12-01
01/12/2025 08:15:23
Lebanon 24
Lebanon 24
في اليوم الأول من زيارته للبنان… البابا يضع السلام طريقًا للخلاص
Lebanon 24
في اليوم الأول من زيارته للبنان… البابا يضع السلام طريقًا للخلاص
10:00 | 2025-12-01
01/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
01:09 | 2025-12-02
"أللهم إحم هذا الوطن الاعجوبة"... الحبر الأعظم يبارك لبنان في قداس إلهيّ مهيب (فيديو وصور)
05:48 | 2025-12-02
رئيس التجمع الطبي: على اللبنانيين التقاط جوهر رسالة البابا
05:36 | 2025-12-02
جشي: الحرب الإسرائيلية فشلت في كسر إرادة اللبنانيين وصمودهم
05:26 | 2025-12-02
مطار رفيق الحريري الدولي يستعدّ لوداع البابا لاوون الرابع عشر… زيارة تاريخية طوت ثلاثة أيام من الرجاء والطمأنينة للبنانيين
05:25 | 2025-12-02
"ترافقكم سيدة لبنان".. كلمة مؤثرة للراعي تقديراً للبابا بعد القداس
05:07 | 2025-12-02
جديد طقس لبنان.. هكذا ستكون الأجواء خلال الأيام المُقبلة
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
02/12/2025 12:50:24
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
02/12/2025 12:50:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
02/12/2025 12:50:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24