مرجع كنسي مستاء: هذا لا يجوز

Advertisement

أبدى مرجع كنسي استياءه من الحدة التي وصلت إليها انتخابات لجان الأهل في المدارس، مؤكّدًا "أن ما نراه في هذا السياق يدلّ على أنّ لوثة في وشراستها، كي لا نقول وساختها، قد وصلت إلى المدارس".وأشار إلى" أنّ العمل الديموقراطي مبارك من قبلنا ومن قبل المدارس، وهو يساهم في تعزيز الشراكة بين الأهل والمؤسسة التربوية من أجل التطوّر، أمّا وصول حدة هذه الانتخابات إلى درجة القطيعة بين الأهالي، وانعكاس ذلك على التلامذة، وخصوصًا في الصفوف الثانوية كونهم أصبحوا يدركون كل شيء، فذلك أمر غير صحي".وختم: " فصاعدًا، ستكون هناك ضوابط للحملات كي لا تنعكس سلبًا على الطلاب"