لبنان
مرجع كنسي مستاء: هذا لا يجوز
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
02-12-2025
|
02:15
A-
A+
أبدى مرجع كنسي استياءه من الحدة التي وصلت إليها انتخابات لجان الأهل في المدارس، مؤكّدًا "أن ما نراه في هذا السياق يدلّ على أنّ لوثة
الانتخابات العامة
في
لبنان
وشراستها، كي لا نقول وساختها، قد وصلت إلى المدارس".
وأشار إلى" أنّ العمل الديموقراطي مبارك من قبلنا ومن قبل المدارس، وهو يساهم في تعزيز الشراكة بين الأهل والمؤسسة التربوية من أجل التطوّر، أمّا وصول حدة هذه الانتخابات إلى درجة القطيعة بين الأهالي، وانعكاس ذلك على التلامذة، وخصوصًا في الصفوف الثانوية كونهم أصبحوا يدركون كل شيء، فذلك أمر غير صحي".
وختم: "
من اليوم
فصاعدًا، ستكون هناك ضوابط للحملات
الانتخابية
كي لا تنعكس سلبًا على الطلاب"
المصدر:
لبنان 24
