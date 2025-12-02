سلام من المرفأ: نقوم بكلّ ما يجب من أجل منع أي تصعيد أو حرب

Advertisement

رأى رئيس الحكومة من مرفأ ، أن زيارة إلى المرفأ تمثل وقفة للعدالة لأهالي الضحايا، وهي عدالة لبيروت ولكل .وقال: "نحن كلّنا مع المحبة والشراكة في لبنان ومع السلام في المنطقة بأكملها ودائماً هناك خوف على لبنان ولكن نقوم بكلّ ما يجب من أجل منع أي تصعيد أو حرب"