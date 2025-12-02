Advertisement

لبنان

رئيس التجمع الطبي: على اللبنانيين التقاط جوهر رسالة البابا

Lebanon 24
02-12-2025 | 05:48
حيا رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني والأمين العام للرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية وعضو مجلس نقابة الأطباء البروفسور رائف رضا، المواقف التي أطلقها البابا والداعية إلى الوحدة والسلم والصمود.
وأكد أنّ على اللبنانيين التقاط جوهر هذه الرسالة، لأنها تُعيد التذكير بأن الوحدة الوطنية هي الركيزة الأساسية لبقاء الدولة، وأنّ الصمود ورفض الاستسلام يحتاجان إلى تضحيات؛ أي إلى مقاومة الاحتلال كي يبقى لبنان سيداً حرّاً مستقلاً.
