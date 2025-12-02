اتحاد حقّ العودة: الأونروا تتحمّل مسؤولية انهيار المنازل في المخيمات

Advertisement

دعا اتحاد لجان حقّ العودة في وكالةَ الأونروا والمجتمعَ الدولي إلى تحمّل مسؤولياتهم عبر توفير التمويل اللازم لإعادة إعمار البيوت المهدَّدة بالسقوط في المخيمات ، ومعالجة مشكلات البنى التحتية التي تتفاقم مع الشتاء، ولا سيما في مخيمات .وأوضح الاتحاد أنّ اللاجئين يدفعون "أثماناً باهظة من أرواح أبنائهم وصحتهم"، مشيراً إلى إصابة لاجئ من مخيم بجروح متوسطة بعد انهيار جزء من درج بناء متصدّع أثناء صعوده، ما أدى إلى إخلاء المبنى وتشريد عشرات العائلات. ولفت إلى أنّ هذا الحادث يعكس واقعاً مكرراً في عدد كبير من الأبنية المهدَّدة بالانهيار نتيجة توقف الأونروا عن تنفيذ برنامج وترميم المنازل.دعوته للاجئين إلى التمسك بالأونروا وتصعيد التحركات الجماهيرية السلمية لتحسين خدماتها وتلبية مطالبهم، مؤكداً أن هذه المطالب تندرج في إطار دعم نضال اللاجئين من أجل العودة إلى ديارهم وفق القرار 194، ورفض مشاريع التوطين والتهجير.