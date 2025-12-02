22
اتحاد حقّ العودة: الأونروا تتحمّل مسؤولية انهيار المنازل في المخيمات
Lebanon 24
02-12-2025
|
06:23
A-
A+
دعا اتحاد لجان حقّ العودة في
لبنان
وكالةَ الأونروا والمجتمعَ الدولي إلى تحمّل مسؤولياتهم عبر توفير التمويل اللازم لإعادة إعمار البيوت المهدَّدة بالسقوط في المخيمات
الفلسطينية
، ومعالجة مشكلات البنى التحتية التي تتفاقم مع الشتاء، ولا سيما في مخيمات
بيروت
.
وأوضح الاتحاد أنّ اللاجئين يدفعون "أثماناً باهظة من أرواح أبنائهم وصحتهم"، مشيراً إلى إصابة لاجئ من مخيم
شاتيلا
بجروح متوسطة بعد انهيار جزء من درج بناء متصدّع أثناء صعوده، ما أدى إلى إخلاء المبنى وتشريد عشرات العائلات. ولفت إلى أنّ هذا الحادث يعكس واقعاً مكرراً في عدد كبير من الأبنية المهدَّدة بالانهيار نتيجة توقف الأونروا عن تنفيذ برنامج
إعادة الإعمار
وترميم المنازل.
وجدد الاتحاد
دعوته للاجئين
الفلسطينيين
إلى التمسك بالأونروا وتصعيد التحركات الجماهيرية السلمية لتحسين خدماتها وتلبية مطالبهم، مؤكداً أن هذه المطالب تندرج في إطار دعم نضال اللاجئين من أجل العودة إلى ديارهم وفق القرار 194، ورفض مشاريع التوطين والتهجير.
