المفتي إمام يواصل جولته الأسترالية ويصل إلى ملبورن

وصل مفتي والشمال إمام إلى ملبورن في محطته الثانية من جولته الأسترالية، يرافقه الشيخ يحيى الصافي ورئيس الجمعية الإسلامية حافظ علم الدين ومديرها العام خالد علم الدين. وتزامنت زيارته مع وجود النائب السابق عثمان علم الدين في المدينة.وكان في استقباله القنصل العام رامي الحامدي وعدد من المشايخ وفاعليات الجالية ووفد من " ". كما استقبله خالد أحمد علم الدين في دارته بحضور شخصيات دينية واجتماعية، حيث جرى التأكيد على أهمية دور الجالية في تعزيز الروابط مع .وأقام خالد كنج لقاءً تكريميًا بحضور ممثل دار الفتوى الشيخ محمد أبو عيد وفعاليات من أبناء الجالية. ورحّب أبو عيد بالمفتي، معتبرًا أن الزيارة تُعد جسر تواصل بين لبنان واغترابه.وشكر المفتي إمام أبناء الجالية على حفاوة الاستقبال، معتبرًا أنّ زيارته تهدف إلى الاطلاع على أحوالهم وتقوية التواصل. وأشار إلى التحديات التي يمر بها لبنان، داعيًا القادرين إلى المساهمة في دعم أهلهم. وختامًا، أثنى الشيخ كنج على علم المفتي ومكانته .