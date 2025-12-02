Advertisement

لبنان

بعد العثور عليها مرمية في مارون مسك... ما مصير "رضيعة الشياح"؟

Lebanon 24
02-12-2025 | 08:19
علم "لبنان 24"، أنّ الرضيعة التي عُثر عليها يوم أمس، مرمية في منطقة مارون مسك في الشياح، أصبحت في عهدة الأب مجدي العلاوي وجمعية سعادة السماء.
وأُطلِقَ على الرضيعة إسم "ليوني"، تيمناً بقداسة البابا لاوون الرابع عشر.
 
 
 
