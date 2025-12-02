Advertisement

لبنان

دويّ سُمِعَ في مناطق بقاعيّة... ما هو مصدره؟

Lebanon 24
02-12-2025 | 08:52
A-
A+
Doc-P-1450003-639002877381181113.jpg
Doc-P-1450003-639002877381181113.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الدويّ الذي سُمِعَ في بلدة كفرزبد وبعض المناطق البقاعية، مصدره مُحيط السلسلة الشرقية في الداخل السوريّ.
Advertisement
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
دويّ قوي سُمع في الجنوب.. هذا مصدره
lebanon 24
02/12/2025 17:46:34 Lebanon 24 Lebanon 24
سماع دوي صوت قوي في البقاع.. هذا مصدره
lebanon 24
02/12/2025 17:46:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ما سبب دوي الانفجارات الذي سمع في أجواء القطاع الغربي؟
lebanon 24
02/12/2025 17:46:34 Lebanon 24 Lebanon 24
في الجنوب.. دويّ قوي سُمع وهذا ما تبيّن
lebanon 24
02/12/2025 17:46:34 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان 24

البقاعي

بقاعية

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:38 | 2025-12-02
10:37 | 2025-12-02
10:26 | 2025-12-02
10:26 | 2025-12-02
10:14 | 2025-12-02
10:04 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24