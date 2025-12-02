بينها لبنان... إسرائيل تستعدّ لحرب على 4 جبهات

Advertisement

ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ تُمهّد مسرح عملياتها العسكرية تأهبًا لـ"حرب رباعية" تشمل قطاع غزة ولبنان وإيران وسوريا، بعد ما وصفته بـ"تمدد حالة عدم الاستقرار الأمني" على الجبهات الأربع.وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن قوات الجيش المنتشرة في لن تنسحب، وستظل داخل الأراضي لفترة طويلة، وكذلك الحال في ، الذي دشنت إسرائيل في جنوبه 3 مواقع عسكرية ثابتة.وأضافت أن "إسرائيل تواجه اختبارات متزايدة مع اشتعال عدة جبهات".وبررت التأهب العسكري بما أسمته "إعادة بناء قوة في غزة، واستئناف تسليح في لبنان، واستغلال كل يوم للتعافي".وفي إطار استعداداتها، لا تكترث إسرائيل باتفاقات وقف إطلاق النار، سواء في غزة أو لبنان، وترى أن هذه الاتفاقات لم تحرز حتى الآن نتائج إيجابية على أرض الواقع، حتى بعد رعاية لها.وأوضحت "يسرائيل هيوم" أن استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني الإقليمي "لا يبشر بخير لإسرائيل".وأكدت أنه "يتعيّن على إسرائيل القيام بنشاط عسكري يومي، لعرقلة أي محاولة من شأنها تهديد الأمن الإسرائيلي".ورغم إصرار إسرائيل على بقاء قواتها لأجل طويل في سوريا، ترى تقديرات في تل أبيب أن "هذه أقل خطرًا على إسرائيل"، وعزت ذلك إلى اهتمام النظام السوري رغم مشاكله الداخلية، بالاستقرار والتوصل إلى تسوية.وأوصت الصحيفة في الوقت عينه باستمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في سوريا بين الحين والاخر، على نسق عملية "بيت جن" الأخيرة جنوب غرب سوريا، للحيلولة دون "رفع رؤوس العناصر المتطرفة".وعلى الجبهة ، سوَّقت الصحيفة الإسرائيليّة إلى "انعدام الأمل في التوصل إلى حل طويل الأمد".ورجَّحت مواصلة الجيش الإسرائيلي عملياته اليومية في ، لضمان السيطرة الأمنية، والحيلولة دون تمكين حزب الله من إعادة رص صفوفه.ووصفت "يسرائيل هيوم" جبهة غزة بـ"المعقدة والهشة"، مشيرة إلى أنها "على وشك الانهيار وتجدد القتال"، خاصة أن واقعها الحالي "متقلب وخطير"، إذ تختفي مؤشرات التقدم في مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، و"قد تبقى إسرائيل على هذا الوضع لبعض الوقت".وترى الصحيفة أن "الهدوء الذي يخيم على الجبهة مخادع"، إذ تستغل إيران كل يوم يمر لإعادة بناء شبكة دفاعها الجوي، وتصنيع صواريخ باليستية إضافية تهدد إسرائيل.وأشارت إلى أن "إيران لم تتخل عن مشروعها ، وستعيد بناءه بلا أدنى شك".وتعمل إيران، وفق تقديرات تل أبيب، برؤية بعيدة المدى، تستشرف عقودًا مقبلة، وهو ما يحرض إسرائيل على ضرورة الاستعداد واليقظة لتطور التهديد القادم من الجبهة الإيرانية. (ارم نيوز)