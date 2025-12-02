بينها لبنان... إسرائيل تستعدّ لحرب على 4 جبهات

ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ إسرائيل
تُمهّد مسرح عملياتها العسكرية تأهبًا لـ"حرب رباعية" تشمل قطاع غزة ولبنان وإيران وسوريا، بعد ما وصفته بـ"تمدد حالة عدم الاستقرار الأمني" على الجبهات الأربع.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن قوات الجيش الإسرائيلي
المنتشرة في سوريا
لن تنسحب، وستظل داخل الأراضي السورية
لفترة طويلة، وكذلك الحال في لبنان
، الذي دشنت إسرائيل في جنوبه 3 مواقع عسكرية ثابتة.
وأضافت أن "إسرائيل تواجه اختبارات متزايدة مع اشتعال عدة جبهات".
وبررت التأهب العسكري بما أسمته "إعادة بناء قوة حماس
في غزة، واستئناف تسليح حزب الله
في لبنان، واستغلال إيران
كل يوم للتعافي".
وفي إطار استعداداتها، لا تكترث إسرائيل باتفاقات وقف إطلاق النار، سواء في غزة أو لبنان، وترى أن هذه الاتفاقات لم تحرز حتى الآن نتائج إيجابية على أرض الواقع، حتى بعد رعاية الولايات المتحدة
لها.
وأوضحت "يسرائيل هيوم" أن استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني الإقليمي "لا يبشر بخير لإسرائيل".
وأكدت أنه "يتعيّن على إسرائيل القيام بنشاط عسكري يومي، لعرقلة أي محاولة من شأنها تهديد الأمن الإسرائيلي".
ورغم إصرار إسرائيل على بقاء قواتها لأجل طويل في سوريا، ترى تقديرات في تل أبيب أن "هذه الجبهة
أقل خطرًا على إسرائيل"، وعزت ذلك إلى اهتمام النظام السوري رغم مشاكله الداخلية، بالاستقرار والتوصل إلى تسوية.
وأوصت الصحيفة في الوقت عينه باستمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في سوريا بين الحين والاخر، على نسق عملية "بيت جن" الأخيرة جنوب غرب سوريا، للحيلولة دون "رفع رؤوس العناصر المتطرفة".
وعلى الجبهة اللبنانية
، سوَّقت الصحيفة الإسرائيليّة إلى "انعدام الأمل في التوصل إلى حل طويل الأمد".
ورجَّحت مواصلة الجيش الإسرائيلي عملياته اليومية في جنوب لبنان
، لضمان السيطرة الأمنية، والحيلولة دون تمكين حزب الله من إعادة رص صفوفه.
ووصفت "يسرائيل هيوم" جبهة غزة بـ"المعقدة والهشة"، مشيرة إلى أنها "على وشك الانهيار وتجدد القتال"، خاصة أن واقعها الحالي "متقلب وخطير"، إذ تختفي مؤشرات التقدم في مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، و"قد تبقى إسرائيل على هذا الوضع لبعض الوقت".
وترى الصحيفة أن "الهدوء الذي يخيم على الجبهة الإيرانية
مخادع"، إذ تستغل إيران كل يوم يمر لإعادة بناء شبكة دفاعها الجوي، وتصنيع صواريخ باليستية إضافية تهدد إسرائيل.
وأشارت إلى أن "إيران لم تتخل عن مشروعها النووي
، وستعيد بناءه بلا أدنى شك".
وتعمل إيران، وفق تقديرات تل أبيب، برؤية بعيدة المدى، تستشرف عقودًا مقبلة، وهو ما يحرض إسرائيل على ضرورة الاستعداد واليقظة لتطور التهديد القادم من الجبهة الإيرانية. (ارم نيوز)