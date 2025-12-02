هدية من "LBCI" للبابا.. ولاوون الرابع عشر يتعهد بمواصلة المساعي من أجل السلام في لبنان (فيديو)

عقب نهاية زيارته إلى ، قدّمت عائلة الـLBCI، برئاسة الضاهر وعقيلته، هدية تذكارية للبابا لاوون الرابع عشر عبارة عن لوحة رُسم فيها البابا مع التي مرّ بها خلال زيارته التاريخية إلى لبنان.



وفور وصوله إلى روما، ردًا على سؤال حول إيصال صرخة اللبنانيين إلى الرئيس الأميركي للمساهمة في وضع حدّ للاعتداءات ، قال البابا لاوون الرابع عشر: "تواصلت وسأواصل التواصل مع لإحلال السلام في لبنان"، مضيفًا أنّه "أجرى اتصالات مع بعض القادة وسيتواصل مع آخرين من أجل السلام".

