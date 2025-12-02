Advertisement

لبنان

هدية من "LBCI" للبابا.. ولاوون الرابع عشر يتعهد بمواصلة المساعي من أجل السلام في لبنان (فيديو)

Lebanon 24
02-12-2025 | 10:14
عقب نهاية زيارته إلى لبنان، قدّمت عائلة الـLBCI، برئاسة رئيس مجلس الإدارة بيار الضاهر وعقيلته، هدية تذكارية للبابا لاوون الرابع عشر عبارة عن لوحة رُسم فيها البابا مع المحطات التي مرّ بها خلال زيارته التاريخية إلى لبنان.

وفور وصوله إلى روما، ردًا على سؤال حول إيصال صرخة اللبنانيين إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمساهمة في وضع حدّ للاعتداءات الإسرائيلية، قال البابا لاوون الرابع عشر: "تواصلت وسأواصل التواصل مع القادة لإحلال السلام في لبنان"، مضيفًا أنّه "أجرى اتصالات مع بعض القادة وسيتواصل مع آخرين من أجل السلام".
 
