بهية الحريري تستقبل وفد "نادي الفتيان": دعم متجدد للرياضة في صيدا

استقبلت رئيسة مؤسسة السيدة بهية الحريري فيلا العائلة في الهلالية وفدًا من نادي الفتيان الرياضي برئاسة الإتحاد اللبناني للملاكمة والبطل الأولمبي أحمد المصري، إلى جانب يوسف اليمن، وأمين الصندوق مصطفى حسن حبلي، وأمين السر البطل محمد المصري.وتناول اللقاء واقع الرياضة في ومنطقتها، حيث قدّم الوفد عرضًا موجزًا حول نشاطات النادي في مختلف الألعاب، والخطط الموضوعة لدعم استمرارية حضوره التنافسي.وأكد أحمد المصري أنّ النادي يواصل العمل على إعداد جيل جديد من الرياضيين لرفع اسم صيدا في البطولات الوطنية والعربية والدولية، معربًا عن تقديره للرعاية المتواصلة التي توليها الحريري للنادي وللرياضيين. وكشف عن التحضير لاحتفال تكريمي يشمل جميع الأبطال الذين نالوا ميداليات دولية، برعاية السيدة الحريري.من جهتها، رحّبت الحريري بالوفد وأثنت على نشاط النادي، مشددة على الدور والإنساني الذي تؤديه الرياضة في بناء شخصية الشباب، وتعزيز صحتهم الجسدية والنفسية، وتنمية مهاراتهم وثقتهم بأنفسهم. واعتبرت أنّ ممارسة الرياضة تساعد على ترسيخ الروح الرياضية في الفوز والخسارة، وتبعد الجيل الجديد عن السلوكيات السلبية والانغماس المفرط في العالم الافتراضي.