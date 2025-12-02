ورشة نقابية لرابطة المتعاقدين بالتعليم الأساسي بدعم نروجي في سن الفيل

Advertisement

نظّمت المتعاقدين في الرسمي بالتعاون مع جمعية المساعدات الشعبية النروجية ورشة عمل نقابية في فندق بادوفا – ، على مدى يومي السبت والأحد في 29 و30 تشرين الثاني 2025.واستُهلّت الجلسة بكلمة لرئيسة الرابطة الدكتورة نسرين التي استعرضت نتائج خلال الفترة الماضية، إضافة إلى الخطوات المنتظرة لتثبيت حقوق الأساتذة المتعاقدين. وتحدّث الخبير النقابي الدولي الدكتور غسان ، الذي يواكب البرنامج النقابي للرابطة، حول أهمية تعزيز أدوات التنظيم النقابي المستقل، وتولّى مع شاهين إدارة الجلسات وتوجيه التدريب.وشارك في الورشة أعضاء من والمجلس التنفيذي ممثلين عن مختلف المحافظات. وتركّز البرنامج على تحليل واقع الحركة النقابية في عبر مناهج عملية تهدف إلى تزويد قياديّي الرابطة بأساسيات العمل النقابي الحر.