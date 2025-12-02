Advertisement

لبنان

ورشة نقابية لرابطة المتعاقدين بالتعليم الأساسي بدعم نروجي في سن الفيل

Lebanon 24
02-12-2025 | 10:48
نظّمت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي بالتعاون مع جمعية المساعدات الشعبية النروجية ورشة عمل نقابية في فندق بادوفا – سن الفيل، على مدى يومي السبت والأحد في 29 و30 تشرين الثاني 2025.
واستُهلّت الجلسة بكلمة لرئيسة الرابطة الدكتورة نسرين شاهين التي استعرضت نتائج خطة العمل خلال الفترة الماضية، إضافة إلى الخطوات المنتظرة لتثبيت حقوق الأساتذة المتعاقدين. وتحدّث الخبير النقابي الدولي الدكتور غسان صليبي، الذي يواكب البرنامج النقابي للرابطة، حول أهمية تعزيز أدوات التنظيم النقابي المستقل، وتولّى مع شاهين إدارة الجلسات وتوجيه التدريب.

وشارك في الورشة أعضاء من الهيئة الإدارية والمجلس التنفيذي ممثلين عن مختلف المحافظات. وتركّز البرنامج على تحليل واقع الحركة النقابية في لبنان عبر مناهج عملية تهدف إلى تزويد قياديّي الرابطة بأساسيات العمل النقابي الحر.
 
وجرت مناقشة الملفات الطارئة، ومنها تطوّر قانون التثبيت، ومسألة المستحقات المتأخرة، وموقف وزيرة التربية من ملف التعاقد، ما أفضى إلى وضع آلية تحرّك للمرحلة المقبلة.

المجلس التنفيذي

التعليم الأساسي

الهيئة الإدارية

رابطة الأساتذة

خطة العمل

سن الفيل

شاهين

