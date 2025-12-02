Advertisement

لبنان

عن السلاح و"حزب الله".. هذا ما قاله البابا لاوون الرابع عشر

Lebanon 24
02-12-2025 | 11:18
A-
A+
Doc-P-1450051-639002964684828000.png
Doc-P-1450051-639002964684828000.png photos 0
قال البابا لاوون الرابع عشر وذلك عقب انتهاء زيارته التاريخية إلى لبنان أنه "سنستمر في محاولة إقناع الأطراف في لبنان بترك السلاح والعنف والتوجه للحوار".
وأضاف في حديث لـ"سكاي نيوز":" اطلعتُ على رسالة حزب الله وأفضل عدم التعليق"، وقال:" هناك اقتراح من الكنيسة بأن يتركوا السلاح ويسعوا للحوار".
 
ولفت إلى أنّ اللقاءات السياسية جرت بعيدًا عن الإعلام وتركزت على تهدئة النزاعات الداخلية والدولية.
 
وكان البابا لاوون الرابع عشر قد قال رداً على سؤال حول عمل الفاتيكان لوقف الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان: "لقد بدأت بالفعل، ولو بخطوات صغيرة، ببعض المحادثات مع عدد من القادة، وسأواصل القيام بذلك. سيكون أملنا طبعا بأن يتحقّق النداء للسلام الذي تحدثت عنه نهاية القداس الالهي اليوم".
لبنان

