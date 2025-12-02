

وأضاف في حديث لـ" ":" اطلعتُ على رسالة وأفضل عدم التعليق"، وقال:" هناك اقتراح من الكنيسة بأن يتركوا السلاح ويسعوا للحوار". قال وذلك عقب انتهاء زيارته التاريخية إلى أنه "سنستمر في محاولة إقناع الأطراف في لبنان بترك السلاح والعنف والتوجه للحوار".وأضاف في حديث لـ" ":" اطلعتُ على رسالة وأفضل عدم التعليق"، وقال:" هناك اقتراح من الكنيسة بأن يتركوا السلاح ويسعوا للحوار".

ولفت إلى أنّ اللقاءات السياسية جرت بعيدًا عن الإعلام وتركزت على تهدئة النزاعات الداخلية والدولية.

وكان البابا قد قال رداً على سؤال حول عمل لوقف الإعتداءات على لبنان: "لقد بدأت بالفعل، ولو بخطوات صغيرة، ببعض المحادثات مع عدد من ، وسأواصل القيام بذلك. سيكون أملنا طبعا بأن يتحقّق النداء للسلام الذي تحدثت عنه نهاية القداس الالهي اليوم".