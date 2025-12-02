18
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
2
o
بشري
11
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
كلب يهاجم طفلا في لبنان
Lebanon 24
02-12-2025
|
11:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرّض طفل في
منطقة القبة
، قرب ميني ماركت الخواجة ومسجد حمزة، لهجوم من كلب شارد، في حادثة هي الثانية من نوعها خلال فترة قصيرة، بحسب مندوبة "
لبنان24
".
Advertisement
ويؤكد سكان الحي أن أعداد الكلاب الشاردة "ازدادت بشكل كبير"، ما أدى إلى اعتداءات متكررة على المارة، وانتشار النفايات، إضافة إلى "عواء مزعج ليلاً".
وطالب الأهالي البلدية بـ"تدخل سريع لمعالجة الظاهرة ووضع حدّ لخطرها المتصاعد قبل وقوع ما هو أسوأ".
مواضيع ذات صلة
في جورجيا.. كلبان يهاجمان طفلًا داخل حضانة منزلية
Lebanon 24
في جورجيا.. كلبان يهاجمان طفلًا داخل حضانة منزلية
02/12/2025 22:01:43
02/12/2025 22:01:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ذعر من الأصوات الصاخبة.. كلب يهاجم رضيعا حتى الموت!
Lebanon 24
ذعر من الأصوات الصاخبة.. كلب يهاجم رضيعا حتى الموت!
02/12/2025 22:01:43
02/12/2025 22:01:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"الوطني الحر" يهاجم رياض سلامة: "وقاحة غير مسبوقة في تاريخ لبنان"
Lebanon 24
"الوطني الحر" يهاجم رياض سلامة: "وقاحة غير مسبوقة في تاريخ لبنان"
02/12/2025 22:01:43
02/12/2025 22:01:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: العدوّ يهاجم البنى التحتية في لبنان وهذا انتهاك للقوانين الدولية
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: العدوّ يهاجم البنى التحتية في لبنان وهذا انتهاك للقوانين الدولية
02/12/2025 22:01:43
02/12/2025 22:01:43
Lebanon 24
Lebanon 24
منطقة القبة
مسجد حمزة
لبنان24
الظاهر
القبة
مسجد
تابع
قد يعجبك أيضاً
من دير الصليب… البابا لاوون يعيد تكريس مفهوم العدالة الاجتماعية
Lebanon 24
من دير الصليب… البابا لاوون يعيد تكريس مفهوم العدالة الاجتماعية
14:30 | 2025-12-02
02/12/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الاشتراكي يجدّد مطالبته القضاء باستئناف تحقيقات انفجار المرفأ ومحاسبة المرتكبين
Lebanon 24
الاشتراكي يجدّد مطالبته القضاء باستئناف تحقيقات انفجار المرفأ ومحاسبة المرتكبين
14:50 | 2025-12-02
02/12/2025 02:50:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تجمع المؤسسات في صيدا: تستحق المدينة ان تكون عاصمة للثقافة والحوار
Lebanon 24
تجمع المؤسسات في صيدا: تستحق المدينة ان تكون عاصمة للثقافة والحوار
14:39 | 2025-12-02
02/12/2025 02:39:25
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن تحذر من بريد إلكتروني يصل المواطنين.. هذا ما يفعله!
Lebanon 24
قوى الأمن تحذر من بريد إلكتروني يصل المواطنين.. هذا ما يفعله!
14:18 | 2025-12-02
02/12/2025 02:18:05
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد المسيح: ترك البابا في قلوب اللبنانيين نفحة رجاء
Lebanon 24
عبد المسيح: ترك البابا في قلوب اللبنانيين نفحة رجاء
14:03 | 2025-12-02
02/12/2025 02:03:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هدية من "LBCI" للبابا.. ولاوون الرابع عشر يتعهد بمواصلة المساعي من أجل السلام في لبنان (فيديو)
Lebanon 24
هدية من "LBCI" للبابا.. ولاوون الرابع عشر يتعهد بمواصلة المساعي من أجل السلام في لبنان (فيديو)
10:14 | 2025-12-02
02/12/2025 10:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن وجود عمال داخله.. حريق يلتهم معملا في لبنان (فيديو)
Lebanon 24
معلومات عن وجود عمال داخله.. حريق يلتهم معملا في لبنان (فيديو)
12:34 | 2025-12-02
02/12/2025 12:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مرجع كنسي مستاء: هذا لا يجوز
Lebanon 24
مرجع كنسي مستاء: هذا لا يجوز
02:15 | 2025-12-02
02/12/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فور مُغادرة البابا لبنان... هذا ما فعلته إسرائيل
Lebanon 24
فور مُغادرة البابا لبنان... هذا ما فعلته إسرائيل
07:05 | 2025-12-02
02/12/2025 07:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لحالة طبيّة طارئة.. وفاة فنان شاب عن 26 عاماً وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منه
Lebanon 24
تعرّض لحالة طبيّة طارئة.. وفاة فنان شاب عن 26 عاماً وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منه
07:38 | 2025-12-02
02/12/2025 07:38:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:30 | 2025-12-02
من دير الصليب… البابا لاوون يعيد تكريس مفهوم العدالة الاجتماعية
14:50 | 2025-12-02
الاشتراكي يجدّد مطالبته القضاء باستئناف تحقيقات انفجار المرفأ ومحاسبة المرتكبين
14:39 | 2025-12-02
تجمع المؤسسات في صيدا: تستحق المدينة ان تكون عاصمة للثقافة والحوار
14:18 | 2025-12-02
قوى الأمن تحذر من بريد إلكتروني يصل المواطنين.. هذا ما يفعله!
14:03 | 2025-12-02
عبد المسيح: ترك البابا في قلوب اللبنانيين نفحة رجاء
14:01 | 2025-12-02
اللبناني يكتشف "صُنع في لبنان" من جديد
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
02/12/2025 22:01:43
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
02/12/2025 22:01:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
02/12/2025 22:01:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24