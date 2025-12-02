Advertisement

لبنان

كلب يهاجم طفلا في لبنان

Lebanon 24
02-12-2025 | 11:36
تعرّض طفل في منطقة القبة، قرب ميني ماركت الخواجة ومسجد حمزة، لهجوم من كلب شارد، في حادثة هي الثانية من نوعها خلال فترة قصيرة، بحسب مندوبة "لبنان24".
ويؤكد سكان الحي أن أعداد الكلاب الشاردة "ازدادت بشكل كبير"، ما أدى إلى اعتداءات متكررة على المارة، وانتشار النفايات، إضافة إلى "عواء مزعج ليلاً".

وطالب الأهالي البلدية بـ"تدخل سريع لمعالجة الظاهرة ووضع حدّ لخطرها المتصاعد قبل وقوع ما هو أسوأ".
