كلب يهاجم طفلا في لبنان

Advertisement

تعرّض طفل في ، قرب ميني ماركت الخواجة ومسجد حمزة، لهجوم من كلب شارد، في حادثة هي الثانية من نوعها خلال فترة قصيرة، بحسب مندوبة " ".ويؤكد سكان الحي أن أعداد الكلاب الشاردة "ازدادت بشكل كبير"، ما أدى إلى اعتداءات متكررة على المارة، وانتشار النفايات، إضافة إلى "عواء مزعج ليلاً".وطالب الأهالي البلدية بـ"تدخل سريع لمعالجة الظاهرة ووضع حدّ لخطرها المتصاعد قبل وقوع ما هو أسوأ".