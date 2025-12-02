Advertisement

لبنان

رجّي بعد زيارة البابا: ترك بين أيدينا أمانة السلام

Lebanon 24
02-12-2025 | 11:36
A-
A+
Doc-P-1450056-639002976677867785.jpg
Doc-P-1450056-639002976677867785.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب وزير الخارجية يوسف رجّي، عبر حسابه على منصة "إكس": "نودّع قداسة البابا وقد ترك بين أيدينا أمانة السلام… فطوبى للساعين إليه". 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
الفاتيكان يثبت زيارة البابا للبنان في "رسالة سلام" واستعدادات أمنية غير مسبوقة
lebanon 24
02/12/2025 22:01:50 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: عسى ان تكون زيارة البابا مساهمة في تذكير العالم بضرورة استعادة لبنان سلامه وازدهاره
lebanon 24
02/12/2025 22:01:50 Lebanon 24 Lebanon 24
السيدة الأولى عن زيارة البابا: ضيف كريم على أرض تتوق دومًا إلى السلام
lebanon 24
02/12/2025 22:01:50 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي المنى: زيارة البابا رسالة سلام للبنان وسوريا وكل المنطقة
lebanon 24
02/12/2025 22:01:50 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

بابا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:50 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:18 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:30 | 2025-12-02
14:50 | 2025-12-02
14:39 | 2025-12-02
14:18 | 2025-12-02
14:03 | 2025-12-02
14:01 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24