عن زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان.. ماذا قال الرئيس سليمان؟

أمل ، في بيان، أن "تُشكّل المشهديةُ الرائعة والاستثنائية التي رافقت مختلف محطّات زيارة شرارةً تُعيد اللبنانيين إلى التفكير بأهمية هذا الوطن – وطن الرسالة – وبضرورة المحافظة على وحدة أبنائه، والعمل على استرجاع وحصر السلاح بيد مؤسّساتها الأمنيّة".وقال: "إنّ هذا المشهد الجامع يُجدّد الأمل في نفوس الشباب اللبناني، ويحثّهم على التمسّك ببلدهم والسعي إلى بناء مستقبلٍ يليق بتضحياتهم وتطلّعاتهم".