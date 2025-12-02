Advertisement

لبنان

عن زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان.. ماذا قال الرئيس سليمان؟

Lebanon 24
02-12-2025 | 12:18
Doc-P-1450069-639003001223205102.webp
Doc-P-1450069-639003001223205102.webp photos 0
أمل الرئيس ميشال سليمان، في بيان، أن "تُشكّل المشهديةُ الرائعة والاستثنائية التي رافقت مختلف محطّات زيارة البابا لاوون الرابع عشر شرارةً تُعيد اللبنانيين إلى التفكير بأهمية هذا الوطن – وطن الرسالة – وبضرورة المحافظة على وحدة أبنائه، والعمل على استرجاع سيادة الدولة وحصر السلاح بيد مؤسّساتها الأمنيّة".
وقال: "إنّ هذا المشهد الجامع يُجدّد الأمل في نفوس الشباب اللبناني، ويحثّهم على التمسّك ببلدهم والسعي إلى بناء مستقبلٍ يليق بتضحياتهم وتطلّعاتهم".
البابا لاوون الرابع عشر

الرئيس ميشال سليمان

الرئيس سليمان

الرئيس ميشال

سيادة الدولة

ميشال سليم

الرابع عشر

