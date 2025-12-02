هكذا حضرت عكار في قلب زيارة البابا

Advertisement

شارك في اللقاءات عدد كبير من شبان عكار في ، كما نقلت 20 باصًا مخصصة للحضور، إلى جانب أولئك الذين اختاروا الوصول بسياراتهم الخاصة، وكانوا كثيرين. وعمل هؤلاء على تعليق صور للبابا في مناطقهم وقرع أجراس كنائسهم، رغم المسافة البعيدة عن المحطات الرسمية للزيارة.وبذلك، يمكن القول إنّ عكار كانت حاضرة في قلب زيارة البابا، حتى من دون وجود أي محطة رسمية لها.يذكر أن البابا في ختام زيارته أشار إلى المناطق التي لم يتمكّن من زيارتها، قائلاً: "أحيي جميع مناطق التي لم أتمكّن من زيارتها، من إلى الشمال والبقاع والجنوب الذي يعيش حالة من الصراع وعدم الاستقرار".