لبنان

لهذا السبب لم يحضر جعجع القداس الذي ترأسه البابا

Lebanon 24
02-12-2025 | 13:11
كشفت النائب ستريدا جعجع، في حديث لـmtv، أن "رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لم يحضر القداس الاحتفالي الذي ترأسه البابا لاوون الرابع عشر لأسبابٍ أمنية".
