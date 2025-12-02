Advertisement

لبنان

عن الحرب الواسعة… هذا ما نقله زوّار برّي

Lebanon 24
02-12-2025 | 13:45
A-
A+
Doc-P-1450091-639003052297511245.jpg
Doc-P-1450091-639003052297511245.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نقل زوّار رئيس مجلس النواب نبيه برّي عنه أنّه "لا يتوجس حربًا واسعة، دون أن يعني ذلك عدم استمرار التصعيد الذي لم يتوقف أصلاً".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بري حول ما يُحكى عن التطبيع: أثق بأن اللبنانيين سيقولون لا للتطبيع
lebanon 24
02/12/2025 23:56:22 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاءات بري تتواصل مع نواب وزوار سياسيين لبحث المستجدات التشريعية والسياسية العام
lebanon 24
02/12/2025 23:56:22 Lebanon 24 Lebanon 24
للبحث عن الجثث بغزة.. هذا ما نقله الاعلام الاسرائيلي
lebanon 24
02/12/2025 23:56:22 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة "الغارديان" نقلا عن دبلوماسيين: اقتراح يتم إعداده في مجلس الأمن لمنح قوة استقرار دولية مُخطط لها صلاحيات واسعة النطاق للسيطرة على الأمن داخل غزة
lebanon 24
02/12/2025 23:56:22 Lebanon 24 Lebanon 24

نبيه برّي

نبيه بر

نبيه

ما ن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:14 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:30 | 2025-12-02
16:10 | 2025-12-02
15:47 | 2025-12-02
15:44 | 2025-12-02
15:41 | 2025-12-02
15:32 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24