Advertisement

لبنان

الاتحاد الماروني العالمي يهنئ اللبنانيين بزيارة البابا لاوون الرابع عشر

Lebanon 24
02-12-2025 | 13:52
A-
A+

Doc-P-1450094-639003056474822051.jpg
Doc-P-1450094-639003056474822051.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
هنأ الاتحاد الماروني العالمي اللبنانيين في الوطن الأم وبلاد الانتشار بزيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان، "هذه الزيارة التي تعتبر شديدة الأهمية لما تحمله من معان في هذا الظرف الذي يمر به الشرق الأوسط".
Advertisement


وقال في بيان: "إن قيام البابا ليون الرابع عشر بزيارة لبنان في أول رحلة له خارج الفاتيكان هو أمر مهم جدا لما يحمل من معاني وتضامن من قبل رأس الكنيسة الكاثوليكية وخليفة القديس بطرس الذي كان أسس الكنيسة في لبنان وقبل أن يصل إلى انطاكيا وروما من بعدها. وإن الظروف السياسية والأمنية التي تخيم حول لبنان تجعل من التحضير لمثل هذه الزيارة أمر صعب وبالرغم من ذلك فقد قرر البابا أن يقوم بها لأهمية لبنان بالنسبة للكنيسة وأهمية الوقوف بجانب شعبه في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها".


أضاف: "إن عنوان الزيارة التي حملها صاحب القداسة هي "السلام" وهو هدف سام تحمله الكنيسة وتعمل له على كل صعيد فكيف بها بالنسبة لكنيسة لبنان المحاصرة بالمخاطر والمهددة بمصير أبنائها. وإن دعوة الكنيسة للبنانيين للتمسك بالأرض والتراث والعيش المشترك هي دعوة صادقة من الكنيسة الأم التي تعرف أهمية هذه العطاءات بالنسبة للرعية وضرورة الحفاظ عليها والتمسك بها في هذه الظروف".


وتابع: "إن الاتحاد الماروني العالمي يثمن دعم اللبنانيين في بلاد الانتشار لبلدهم الأم ووقوفهم بجانبه ويدعوهم إلى رفع الصلوات لكي تنجح زيارة صاحب القداسة وتتكلل بالدفع نحو السلام الدائم بالمنطقة والذي يتمناه كل اللبنانيين. ويدعو الاتحاد اللبنانيين لتسهيل مهمة صاحب القداسة والاقتناع بضرورة تسليم السلاح لتخليص لبنان مما يرسم له وعودة الطمأنينة والأمن والاستقرار إلى ربوعه ومن ثم الازدهار والبحبوحة واعادة الاعمار لكافة مناطقه وأهله".


وختم: "فلنكن يدا واحدة في سبيل خلاص بلدنا من آفة الارهاب والعنف والسلاح ولتتضافر الجهود في سبيل الدفع نحو المزيد من التعاون والانفتاح وتطبيق القوانين والحفاظ على الوطن وسيادته وحرية ابنائه. ونجدد الشكر لصاحب القداسة الذي يتحمل أعباء السفر ليجتمع ويستمع إلى أهلنا ويشجعهم على الصمود في أرضهم وعدم الخوف من الانفتاح على الجميع والتعاون في سبيل الخير والتقدم والرفاه".
 
مواضيع ذات صلة
نواب لبنانيون يدعون البابا لاوون الرابع عشر لزيارة جنوب لبنان
lebanon 24
02/12/2025 23:56:28 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل يجدد ترحيبه بزيارة البابا لاوون الرابع عشر
lebanon 24
02/12/2025 23:56:28 Lebanon 24 Lebanon 24
ألبوم صور لزيارة البابا لاوون الرابع عشر في مرفأ بيروت
lebanon 24
02/12/2025 23:56:28 Lebanon 24 Lebanon 24
إقلاع طائرة البابا لاوون الرابع عشر من مطار بيروت مختتمًا زيارة دامت ثلاثة أيام
lebanon 24
02/12/2025 23:56:28 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد اللبناني

الشرق الأوسط

الرابع عشر

الفاتيكان

الكاثوليك

ماروني

من بعد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:14 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:30 | 2025-12-02
16:10 | 2025-12-02
15:47 | 2025-12-02
15:44 | 2025-12-02
15:41 | 2025-12-02
15:32 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24