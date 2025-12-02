18
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
2
o
بشري
11
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
اللبناني يكتشف "صُنع في لبنان" من جديد
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
02-12-2025
|
14:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
اللبناني لم يعد يستهلك كما كان قبل الأزمة. خلال السنوات الأخيرة، تبدّل المشهد على رفوف السوبرماركت والمحالات، فالمنتجات المحلية التي كانت غالبًا "خيارًا ثانويًا" تقدّمت إلى الواجهة، وبات كثيرون يضعونها في السلّة تلقائيًا.
Advertisement
تقديرات ميدانية واستطلاعات رأي حديثة تشير إلى أن غالبية اللبنانيين، أي ما بين ثمانية إلى تسعة من كل عشرة، أصبحوا في حالات كثيرة يفضّلون المنتجات المصنّعة محليًا، خصوصًا في المواد الغذائية ومواد التنظيف وبعض المستحضرات اليومية. ويُقدَّر أن أكثر من ثلثي المستهلكين زادوا اعتمادهم على "صُنع في
لبنان
" خلال السنوات الخمس الأخيرة، سواء بفعل الأسعار أو بفعل شعور متنامٍ بضرورة دعم الاقتصاد المحلي.
هذا التحوّل لا يظهر فقط في نسب وتقديرات، بل يلمسه أصحاب المصانع والمشاغل الصغيرة مباشرة في حركة المبيع. كثير منهم يتحدّث عن زيادة تتراوح تقريبًا بين 20 و40 في المئة مقارنة بما قبل الانهيار، خصوصًا في الفئات التي تجمع بين جودة مقبولة وسعر أدنى بكثير من البديل المستورد. في المقابل، يواجه هؤلاء تحديات قاسية، من كلفة الطاقة إلى شراء المواد الأولية بالدولار، ما يجعل استمرارهم قائمًا على مزيج من ترشيد النفقات والابتكار في التسويق وضبط الهوامش إلى الحدّ الأدنى.
مع ذلك، لا يقتصر الأمر على معادلة السعر والجودة. ثمة بُعد جديد يتشكّل في علاقة اللبناني مع ما يستهلكه، جزء من الجيل الشاب الذي كان يميل فطريًا إلى العلامات الأجنبية بات اليوم يتقصّد اختيار المنتج المحلي، من المأكولات والمونة القروية إلى الألبسة والحرف اليدوية ومستحضرات العناية الشخصية. هذا المزاج، وإن كان لا يلغي حجم الأزمة ولا يعيد إلى
الصناعة الوطنية
قوّتها المفقودة، إلا أنه يرسم ملامح سلوك مختلف فالمستهلك يكتشف بلده من خلال ما يُنتج، لا فقط من خلال ما يَستورد. وفي بلد اعتاد لسنوات طويلة النظر إلى الخارج بحثًا عن الجودة، يبدو أن الأزمة فتحت ثغرة صغيرة نحو الداخل، يمكن، إذا توفّرت سياسات داعمة، أن تتحوّل إلى فرصة حقيقية لاقتصاد أكثر توازنًا.
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
اكتشاف نوع جديد من النحل في أستراليا بقرون تشبه "قرون الشيطان"
Lebanon 24
اكتشاف نوع جديد من النحل في أستراليا بقرون تشبه "قرون الشيطان"
02/12/2025 23:56:40
02/12/2025 23:56:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"خطة إسرائيلية" جديدة للبنان.. إكتشفوا تفاصيلها!
Lebanon 24
"خطة إسرائيلية" جديدة للبنان.. إكتشفوا تفاصيلها!
02/12/2025 23:56:40
02/12/2025 23:56:40
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارات جديدة لارسلان تتعلّق بالحزب "الديمقراطيّ اللبنانيّ"
Lebanon 24
قرارات جديدة لارسلان تتعلّق بالحزب "الديمقراطيّ اللبنانيّ"
02/12/2025 23:56:40
02/12/2025 23:56:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق لطوافات الجيش اللبناني في اجواء بعلبك الهرمل والبقاع
Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق لطوافات الجيش اللبناني في اجواء بعلبك الهرمل والبقاع
02/12/2025 23:56:40
02/12/2025 23:56:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
إقتصاد
رادار لبنان24
الصناعة الوطنية
المون
العلا
كولا
الصن
تيار
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالصور.. إحباط تهريب شحنة ألغام ضخمة إلى لبنان والإطاحة بشبكة كاملة
Lebanon 24
بالصور.. إحباط تهريب شحنة ألغام ضخمة إلى لبنان والإطاحة بشبكة كاملة
16:30 | 2025-12-02
02/12/2025 04:30:52
Lebanon 24
Lebanon 24
لمنع اندلاع الحرب.. وسيط دخل على خط أزمة إسرائيل - "الحزب"
Lebanon 24
لمنع اندلاع الحرب.. وسيط دخل على خط أزمة إسرائيل - "الحزب"
16:10 | 2025-12-02
02/12/2025 04:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بقرادونيان: رسالة البابا تشبثوا بالأرض وحافظوا على لبنان
Lebanon 24
بقرادونيان: رسالة البابا تشبثوا بالأرض وحافظوا على لبنان
15:47 | 2025-12-02
02/12/2025 03:47:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
15:44 | 2025-12-02
02/12/2025 03:44:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: ذهب الفقراء يلمع.. هل بات الحصول على الفضة صعبا؟
Lebanon 24
بالفيديو: ذهب الفقراء يلمع.. هل بات الحصول على الفضة صعبا؟
15:41 | 2025-12-02
02/12/2025 03:41:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هدية من "LBCI" للبابا.. ولاوون الرابع عشر يتعهد بمواصلة المساعي من أجل السلام في لبنان (فيديو)
Lebanon 24
هدية من "LBCI" للبابا.. ولاوون الرابع عشر يتعهد بمواصلة المساعي من أجل السلام في لبنان (فيديو)
10:14 | 2025-12-02
02/12/2025 10:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق ضخم في معمل لتدوير البلاستيك بالحريشة – الكورة… وعمليات الإخماد مستمرة (فيديو)
Lebanon 24
حريق ضخم في معمل لتدوير البلاستيك بالحريشة – الكورة… وعمليات الإخماد مستمرة (فيديو)
12:34 | 2025-12-02
02/12/2025 12:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مرجع كنسي مستاء: هذا لا يجوز
Lebanon 24
مرجع كنسي مستاء: هذا لا يجوز
02:15 | 2025-12-02
02/12/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فور مُغادرة البابا لبنان... هذا ما فعلته إسرائيل
Lebanon 24
فور مُغادرة البابا لبنان... هذا ما فعلته إسرائيل
07:05 | 2025-12-02
02/12/2025 07:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لحالة طبيّة طارئة.. وفاة فنان شاب عن 26 عاماً وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منه
Lebanon 24
تعرّض لحالة طبيّة طارئة.. وفاة فنان شاب عن 26 عاماً وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منه
07:38 | 2025-12-02
02/12/2025 07:38:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
16:30 | 2025-12-02
بالصور.. إحباط تهريب شحنة ألغام ضخمة إلى لبنان والإطاحة بشبكة كاملة
16:10 | 2025-12-02
لمنع اندلاع الحرب.. وسيط دخل على خط أزمة إسرائيل - "الحزب"
15:47 | 2025-12-02
بقرادونيان: رسالة البابا تشبثوا بالأرض وحافظوا على لبنان
15:44 | 2025-12-02
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
15:41 | 2025-12-02
بالفيديو: ذهب الفقراء يلمع.. هل بات الحصول على الفضة صعبا؟
15:32 | 2025-12-02
تحالف منظمات الإعاقة يدعو الدولة لاعتماد سياسات إدماج شاملة وفعّالة
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
02/12/2025 23:56:40
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
02/12/2025 23:56:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
02/12/2025 23:56:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24