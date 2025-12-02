Advertisement

لبنان

اللبناني يكتشف "صُنع في لبنان" من جديد

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
02-12-2025 | 14:01
A-
A+
Doc-P-1450097-639003062404668006.png
Doc-P-1450097-639003062404668006.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اللبناني لم يعد يستهلك كما كان قبل الأزمة. خلال السنوات الأخيرة، تبدّل المشهد على رفوف السوبرماركت والمحالات، فالمنتجات المحلية التي كانت غالبًا "خيارًا ثانويًا" تقدّمت إلى الواجهة، وبات كثيرون يضعونها في السلّة تلقائيًا. 
Advertisement

تقديرات ميدانية واستطلاعات رأي حديثة تشير إلى أن غالبية اللبنانيين، أي ما بين ثمانية إلى تسعة من كل عشرة، أصبحوا في حالات كثيرة يفضّلون المنتجات المصنّعة محليًا، خصوصًا في المواد الغذائية ومواد التنظيف وبعض المستحضرات اليومية. ويُقدَّر أن أكثر من ثلثي المستهلكين زادوا اعتمادهم على "صُنع في لبنان" خلال السنوات الخمس الأخيرة، سواء بفعل الأسعار أو بفعل شعور متنامٍ بضرورة دعم الاقتصاد المحلي.

هذا التحوّل لا يظهر فقط في نسب وتقديرات، بل يلمسه أصحاب المصانع والمشاغل الصغيرة مباشرة في حركة المبيع. كثير منهم يتحدّث عن زيادة تتراوح تقريبًا بين 20 و40 في المئة مقارنة بما قبل الانهيار، خصوصًا في الفئات التي تجمع بين جودة مقبولة وسعر أدنى بكثير من البديل المستورد. في المقابل، يواجه هؤلاء تحديات قاسية، من كلفة الطاقة إلى شراء المواد الأولية بالدولار، ما يجعل استمرارهم قائمًا على مزيج من ترشيد النفقات والابتكار في التسويق وضبط الهوامش إلى الحدّ الأدنى.
مع ذلك، لا يقتصر الأمر على معادلة السعر والجودة. ثمة بُعد جديد يتشكّل في علاقة اللبناني مع ما يستهلكه، جزء من الجيل الشاب الذي كان يميل فطريًا إلى العلامات الأجنبية بات اليوم يتقصّد اختيار المنتج المحلي، من المأكولات والمونة القروية إلى الألبسة والحرف اليدوية ومستحضرات العناية الشخصية. هذا المزاج، وإن كان لا يلغي حجم الأزمة ولا يعيد إلى الصناعة الوطنية قوّتها المفقودة، إلا أنه يرسم ملامح سلوك مختلف فالمستهلك يكتشف بلده من خلال ما يُنتج، لا فقط من خلال ما يَستورد. وفي بلد اعتاد لسنوات طويلة النظر إلى الخارج بحثًا عن الجودة، يبدو أن الأزمة فتحت ثغرة صغيرة نحو الداخل، يمكن، إذا توفّرت سياسات داعمة، أن تتحوّل إلى فرصة حقيقية لاقتصاد أكثر توازنًا.
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
اكتشاف نوع جديد من النحل في أستراليا بقرون تشبه "قرون الشيطان"
lebanon 24
02/12/2025 23:56:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"خطة إسرائيلية" جديدة للبنان.. إكتشفوا تفاصيلها!
lebanon 24
02/12/2025 23:56:40 Lebanon 24 Lebanon 24
قرارات جديدة لارسلان تتعلّق بالحزب "الديمقراطيّ اللبنانيّ"
lebanon 24
02/12/2025 23:56:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق لطوافات الجيش اللبناني في اجواء بعلبك الهرمل والبقاع
lebanon 24
02/12/2025 23:56:40 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

الصناعة الوطنية

المون

العلا

كولا

الصن

تيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:14 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:30 | 2025-12-02
16:10 | 2025-12-02
15:47 | 2025-12-02
15:44 | 2025-12-02
15:41 | 2025-12-02
15:32 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24